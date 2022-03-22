متحدثة باسم الصليب الأحمر تكشف تفاصيل الوضع الإنساني في أوكرانيا (فيديو)

وصفت إيمان الطرابلسي -المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدني- الوضع الإنساني في أوكرانيا بالكارثي، وأفادت بأنه يتأزم بشكل متواصل وسريع جدًا.

وأوضحت خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن تصاعد حدة النزاع يخلّف تزايدًا حثيثًا في الاحتياجات الإنسانية التي كانت منذ البداية هائلة.

وأشارت المتحدثة إلى ما يجري في مدينة ماريوبول الأوكرانية، معتبرة أنه من غير المنطقي أن يتحول المشهد إلى واقع في باقي مناطق البلاد.

وذهبت إلى أن أطراف النزاع -وإن لم تتوصل إلى اتفاق إطلاق النار- فإنها تبقى مطالَبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة المدنيين والبنية التحتية.

كيف يعمل الصليب الأحمر في ظل #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/LL37Yl24yB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2022

ودعت الطرابلسي إلى إتاحة فتح سُبل وصول مزيد من المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان حصول المحتاجين على المساعدات الطارئة.

واعتبرت أنها مسؤولية كلا الطرفين، وأن الاتفاق يجب أن يشمل عددًا من التفاصيل والحرص عليها بالتواصل، موضحة أن الصليب الأحمر لا يمكنه ضمان احترام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلا أنه يتدخل لتيسيره.

توسّع الكارثة

وكشفت المسؤولة في المنظمة الإغاثية أن عددًا كبيرا من السكان في مختلف مناطق البلاد لا تتوافر لديهم أدنى الاحتياجات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء والخدمات الصحية.

وأوضحت ضيفة المسائية أن عددًا كبيرًا من المستشفيات في أوكرانيا أبلغت عن ندرة مادة الإنسولين، وهي واحدة من بين مواد أخرى كثيرة تحتاجها المؤسسات الطبية.

وأفادت بأن تصاعد العنف رفع أعداد النازحين داخل أوكرانيا واللاجئين خارجها، بينما يَعلَق الآلاف في مناطق القتال المحتدم، وطالبت بتوفير ممرات آمنة لإجلائهم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 10 ملايين أوكراني أُجبِروا على مغادرة منازلهم منذ بدء الحرب، بينما فرّ 3 ملايين و500 ألف من أوكرانيا.

وأفادت الوكالة الأممية بأن بولندا وحدها استقبلت أكثر من مليونين و100 ألف لاجئ من أوكرانيا، تلتها رومانيا بما يزيد على 540 ألف شخص، ثم مولدوفا بنحو 370 ألف لاجئ.

وأوضحت إيمان الطرابلسي أن أبرز التحديات التي عملت عليها مؤسسة الصليب الأحمر الإغاثية في الأسابيع الماضية هو توفير حلول لوجستية جديدة لإدخال الإمدادات وإرسال المزيد من المغيثين الميدانيين.

وقالت إنهم استطاعوا إرسال نحو 120 من الإمدادات البشرية للانضمام إلى الفريق الميداني الذي كان يضم 600 موظف، بينهم فريق جراحة ومختصون.

وأضافت أن مؤسسة الصليب الأحمر نجحت في إدخال نحو 200 طن من مستلزمات الإغاثة ومواد الإسعاف الطبي إلى أوكرانيا، واعتبرت أن الحلول اللوجستية تشهد تطورًا.

وأشارت الطرابلسي إلى أن المؤسسة الإغاثية تسعى إلى تكثيف المباحثات مع الحكومتين الروسية والأوكرانية لترسيخ مفهوم العمل الإنساني المحايد والمستقل، وإيجاد حلول للتوصل إلى اتفاق بشأن الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.

وقالت إن فِرَق الصليب الأحمر نجحت في إجلاء الآلاف من منطقة سومي، معتبرة أن نجاح هذه العملية يشكّل بصيص أمل لفتح ممرات آمنة في مناطق أخرى.