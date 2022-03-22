وسائل إعلام أوكرانية تنشر لقطات لتدمير آليات ومستودعات عسكرية روسية في خاركيف (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية صورًا ومقاطع فيديو لما قالت إنها توثق تدمير آليات ومستودعات عسكرية روسية في منطقة خاركيف شرقي البلاد.

وتُظهر المقاطع المصورة من الجو انفجارات في عدد من المنشآت والدخان يتصاعد منها.

كما تُظهر آليات ومدرعات متوقفة وبعضها محترق.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق الاثنين، إن “العدو يتلقى ضربات مؤلمة بالقرب من مناطق خاركيف وميكولايف وخيرسون ولوهانسك”.

وتحاصر القوات الروسية مدينة خاركيف منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل نحو شهر.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.