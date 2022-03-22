عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الثلاثاء، عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان وفق ضوابط ومعايير محددة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن رئاسة شؤون الحرمين أوضحت أن المجلس التنسيقي والفريق الميداني سيشرفان على الاعتكاف بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه سيتاح استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريبًا.

وأعلنت السلطات السعودية عن إجراءات غير مسبوقة عام 2020 لمواجهة جائحة كورونا، شملت تعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين وإغلاق صحن الكعبة المشرفة، قبل أن تعود الصلوات والمصلون بأعداد ترتفع بشكل تدريجي.

الرئيس العام: نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/tVEt3ga8Jk — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 22, 2022

وبسبب جائحة كورونا، أجرت السعودية موسمين لحج محدود من داخل المملكة بالإضافة إلى إيقاف العمرة لعدة أشهر، واستئنافها وصولًا لرفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين، في أغسطس/آب الماضي، إلى مليونين شهريًا بدلًا من 600 ألف معتمر.