شاهد: معارك بالدبابات في شوارع مدينة ماريوبول الأوكرانية

نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يوثّق معارك بالدبابات في شوارع مدينة ماريوبول الساحلية المحاصَرة من القوات الروسية.

وأظهر المقطع انطلاق قذائف من دبابات الجيش وسط دمار واسع خلّفته المعارك في المدينة.

وفي المقابل، نشر الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك مقاطع فيديو قالوا إنها لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه مواقع الجيش الأوكراني.

وأظهرت المَشاهد إطلاق رشقات صاروخية قالوا إنها باتجاه مواقع للجيش الأوكراني.

وابل من الصواريخ.. الانفصاليون في دونيتسك ينشرون صورا قالوا إنها لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه مواقع الجيش الأوكراني#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/xPyt0nyTk0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2022

ورفضت أوكرانيا، مساء الاثنين، إنذارًا أخيرًا وجهته إليها روسيا من أجل استسلام ماريوبول، المدينة الساحلية الجنوبية التي تُعد هدفًا رئيسيًّا في الحرب.

وتؤمّن المدينة تواصلًا بين القوات الروسية في شبه جزيرة القرم في الجنوب الغربي، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال والشرق.

وتعرضت المدينة لقصف عنيف من القوات الروسية منذ بدء التدخل العسكري في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ويتحدث غالبية سكان ماريوبول -التي أصبحت تُوصَف بمدينة الأشباح- اللغة الروسية.