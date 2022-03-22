سلسلة انفجارات في ماريوبول تحول الأرض إلى كتلة دخان (فيديو)

نشرت كتيبة آزوف الأوكرانية، مساء الاثنين، تسجيلات مصورة لسلسلة انفجارات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وتظهر الصور تحول أراض في ماريوبول إلى كتلة دخان، من شدة القصف وقوته.

وتواجه ماريوبول قصفا روسيا مستمرا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقد دُمّرت فيها مجمعات سكنية ومراكز تجارية تدميرا كاملا، ويُعتقد أن نحو 300 ألف شخص عالقون بالمدينة. وتعيش ماريوبول شحًّا في الطعام والدواء والماء والكهرباء منذ الأيام الأولى للحرب.

رفض الأمر الروسي بالاستسلام

وتحدت أوكرانيا مطالبة موسكو لجنودها بإلقاء السلاح قبل فجر الاثنين، في ماريوبول المحاصرة.

وأمر الجيش الروسي سكان المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق البلاد بالاستسلام بحلول الخامسة فجر الاثنين، وقال إن من يفعلون ذلك بإمكانهم المغادرة، أما من يتخلفون فسيحالون إلى محاكم يديرها الانفصاليون المدعومون من موسكو.

وردت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها لن تذعن أبدا أمام الإنذارات الروسية وأن المدن الأوكرانية ومن بينها العاصمة كييف وماريوبول وخاركيف ستتحدى “الاحتلال” دائما.