رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: 100 دولة تستورد منتجاتنا العسكرية (فيديو)

كشف إسماعيل دمير -رئيس هيئة الصناعات الدفاعية العسكرية التابعة للرئاسة التركية- أن بلاده تعمل على مشروع طائرات تضاهي (إف-35) الأمريكية وأخرى مقاتلة نفاثة مسيّرة، موضحًا أن المشروع سيتحقق خلال عامين.

وقال دمير خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إن إخراج تركيا من مشروع طائرة (إف-35) الأمريكي “مظلمة تعرضت لها بسبب شرائها منظومة (إس-400) من روسيا”، بدعوى أنه لا يمكن الجمع بين الاثنتين.

وأوضح أنه “لا تَعارُض باستخدام الطائرتين في منظومة واحدة بدليل أن الأمر يتم في النرويج وسوريا”، مشددًا على أن أنقرة تواصل المباحثات مع واشنطن “لاسترجاع حقها الذي حُرمت منه”.

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية للجزيرة مباشر: قمنا بتصنيع أول حاملة طائرات مُسيرة في العالم ولم يسبقنا أحد بتصنيع مماثل#تركيا pic.twitter.com/mYuQ4EiTnZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

ونفى دمير أن تكون الولايات المتحدة قد عرضت منح منظومة الدفاع الجوي (إس-400) لأوكرانيا مقابل إعادة تركيا إلى مشروع (إف-35)، موضحًا أن بلاده اشترت المنظومة لحماية أراضيها لا لنقلها إلى بلد آخر.

وقال “لم نستغرب نجاح الطائرات في الأراضي الأوكرانية باعتبارها نجحت قبل ذلك في العديد من المعارك الأخرى منها معركة كاراباخ في أذربيجان”.

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية للجزيرة مباشر: لدينا 3.5 مليار دولار صادرات عسكرية ونهدف للوصول إلى 10 مليارات دولار#تركيا pic.twitter.com/q6aEkhbbMF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وأفاد المسؤول التركي بأن بلاده باعت عددًا من هذه الطائرات لأوكرانيا قبل بداية الحرب، موضحًا أن تركيا بعد بيع أي منظومة أسلحة لبلد معيّن فإنها تصبح ملكه يستخدمها كيفما شاء، مشددًا على أنها غير مسؤولة عن ذلك.

وأوضح دمير خلال المقابلة أن تركيا باعت طائراتها المسيّرة لخمس أو ست دول، رافضًا ذكر أسمائها باعتبار أنها لا تريد الكشف عن ذلك، بينما وصل عدد الدول التي تشتري أسلحة من تركيا إلى 100 دولة، على حد قوله.

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية للجزيرة مباشر: هناك 100 دولة تستورد منتجات #تركيا العسكرية حول العالم pic.twitter.com/m50l7Q0Sza — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وصرّح المسؤول التركي بأن اسمه وأسماء 3 من زملائه في الهيئة ما زالت على قائمة العقوبات الأمريكية، موضحًا أن الأمر لم يؤثر على عملهم بل منحهم القوة والعزيمة لمواصلة العمل.

وقال رئيس هيئة الصناعات العسكرية التركية إن هدف بلاده هو بلوغ الاكتفاء الذاتي، واستخدام الأسلحة التي تصنعها لحماية تركيا، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تنتجها وتطورها.

هل تمارس أمريكا والدول الكبرى ضغوطًا على #تركيا لوقف تقدم الصناعات العسكرية الوطنية؟

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية يُجيب.. pic.twitter.com/JoBmpJfxsI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وذهب دمير في حديثه مع المسائية إلى أن “سبب تحوّل تركيا إلى إحدى الدول الأكثر شهرة في صناعة المسيّرات هو التطور التكنولوجي ومعرفة أهمية هذه الطائرات والعمل عليها، وقيادة هذا المجال بدلًا من أن نكون تابعين فيه”.

وأوضح أن حجم صادرات بلاده من الصناعات الدفاعية يصل إلى 3.5 مليارات دولار، بينما تهدف تركيا إلى بلوغها 10 مليارات في السنوات المقبلة.

وأفاد بأن بلاده تعمل على تطوير أنظمة دفاعية برية وبحرية وجوية، ومنتجات جديدة وتطوير القديمة، إضافة إلى مجال الأمن السيبراني.

متى تصل #تركيا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات العسكرية؟

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية يُجيب.. pic.twitter.com/dhJpW6KoPv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وكشف دمير عن حاملة طائرات تركية الصنع تم إضافة منظومة توجيه طائرات مسيّرة إليها، إذ يمكنها وهي في البحر حمل الطائرات المسيّرة وتوجيهها وإطلاقها، وهي الفكرة الأولى من نوعها في العالم.

كما تحدّث عن زوارق مسيّرة تعمل تركيا على تطويرها، وهي الآن في مرحلة الاختبار.

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية للجزيرة مباشر: نعمل على تصنيع مقاتلة متقدمة بطيار وأخرى نفاثة بدون طيار تنافسان F35 الأمريكية#تركيا pic.twitter.com/oqLv6QuVYw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022