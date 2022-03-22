حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ27 لحظة بلحظة (بث مباشر)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثمة ضرورة ملحة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأيّ صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، وذلك في ظل استمرارها لليوم الـ27 على التوالي.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أوربية: “في اعتقادي أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل أن نفهم تمامًا ما هم مستعدّون لفعله من أجل وقف الحرب”.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أنّه “بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب” داعيًا إلى عقد قمة مع بوتين، لكنّ تصريحاته الأخيرة حملت طابع الإلحاح الشديد.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من “الواضح” بالنسبة إليه أنّ الرئيس الروسي يفكّر في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذّرًا موسكو من “عواقب وخيمة” إذا ما أقدمت على ذلك.

وقال بايدن إنّ بوتين “محشور في الزاوية”، مذكّرًا بأنّ موسكو اتّهمت في الآونة الأخيرة واشنطن بحيازة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوربا، نافيًا ذلك بقوله “ببساطة هذا ليس صحيحًا. أنا أضمن لكم ذلك”.

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