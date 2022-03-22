الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار.. وحالة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل

أظهرت بيانات شركة (رفينيتيف) للبيانات أن الجنيه المصري هبط إلى 18.53 أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، من 18.27 جنيهًا بعد يوم واحد من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنحو 15%.

وخفّضت مصر قيمة العملة المحلية من 15.70 جنيهًا للدولار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أن مصر تخطط لإعادة هيكلة ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022-2023 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامرخلال مؤتمر صحفي إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية “كان لها ردود أفعال دولية ايجابية جدًا” مؤكدًا أن “البنوك المصرية بخير وقوية ولديها السيولة الكافية، ومصر بها سيولة أعلى من بعض دول أوربا والشرق الأوسط”.

وأضاف “القرارات الجديدة الهدف منها الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري” لافتًا إلى أن “الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح لأن سعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم”.

وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفعت حرب روسيا على أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضًا من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدرًا رئيسيًا للسياحة.

وأعلنت الحكومة أمس حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليارات دولار)، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف -فيما يبدو- إلى كسب دعم صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليارات دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.

وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18%، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف جزئيًا إلى امتصاص السيولة والحد من التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من 10% بعد تخفيض قيمة العملة.

ردود فعل غاضبة

وتسببت القرارات الاقتصادية في ردود فعل غاضبة، وتصدّرت العديد من الوسوم مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها الدولار والجنيه والبنك المركزي.

ورصد برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر تعليقات الناشطين وحالة القلق التي يشهدها الشارع المصري.

و كتب الناشط محمد الجارجي على تويتر عددًا من التغريدات عبّر خلالها عن شعوره بالقلق تجاه التحركات الاقتصادية الجديدة.

وقال “أنا مش خبير اقتصادي بس حاسس بخطر الصراحة من الصفقات المتعلقة بثلاثة من أهم الكيانات الاقتصادية في مصر: ١- البنك التجاري الدولي ٢- شركة فوري ٣- إي إف چي هيرمس”.

من جهته، أشار الصحفي ماجد عبيدو إلى رفع قيمة الفائدة قائلًا “سعر الصرف ليس حرًا، لا يوجد تعويم كما يتم تسويقه في الميديا”.

معنى ان الدولار يقفز من ١٥.٧٥ الى ١٦.٩٥ في لحظة، ان سعر الصرف ليس حر (لا يوجد تعويم كما يتم تسويقه في الميديا). سعر الصرف سيظل غير حقيقي في مصر حتى يكون هناك تعويم حقيقي pic.twitter.com/DHot8Jnre8 — ماجد عبيدو (@mAbidou) March 21, 2022

وغرد حساب لفتاة تُدعى ريهام “كفاية أصلحوا الاقتصاد بدلًا من التنظير على الشعب، ابنوا مصانع ومدارس كبديل للكباري والقصور”.

وتعامل متابعون آخرون مع القرارات الاقتصادية بسخرية، بينما استغرب آخرون توقيت القرار المتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار التي أعقبت حرب روسيا وأوكرانيا.

بقرأ دلوقتي دراسه بعنوان " تأثير أرتفاع سعر الدولار علي سعر الجرجير البلدي " — ﮼أحمد✨﮼سعد (@SA3D_AH) March 22, 2022

كنا طلبين تورتة من عبد الرحيم قويدر إمبارح عشان تيجي النهاردة ، سعرها زايد عن اللي طلبناها بيه، و طبعًا لما كلمناه قال عشان الدولار زاد ! ف طبعًا انت اول ما الدولار زاد نزلت انت النهاردة تجيب لي خامات التورتة من البقال اللي تحت بيتكوا كده على طول ، مش كده ؟؟ اااااه طويب ! — Noran Abou ELKheir (@NoranAELKheir) March 22, 2022

وانا قاعد اتابع ارتفاع الدولار وانا ولا معايا دولار ولا معايا مصري😂 pic.twitter.com/hMUUg8Ck5i — 🇪🇬طاهرأبـوزيــــــد 🇪🇬 (@taherabouzeid01) March 22, 2022

اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري ف 1980 "الارقام بالقروش".

جنية مصري =1.4 دولار امريكي=4.85 ريال سعودي.

بعدها بسنه ف 1981 مسك مبارك الحكم وفال 30 سنه بتوعه الدولة فكل قطاعاتها حصلها انهيار زي قيمة الجنية بالضبط.

حسبي الله عالذي سبب شقاتي وسقاني المر عقب السلسبيل💔 pic.twitter.com/8vENxz5SFi — ahmed (@_ahm74) March 22, 2022