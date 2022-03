غضب إسرائيلي بعد نشر جامعة هارفارد تقريرًا يصفها بدولة “فصل عنصري”

سادت حالة من الجدل والغضب في الأوساط الإسرائيلية، إثر نشر تقرير -صدر بالتعاون بين مؤسسة فلسطينية وأحد مراكز حقوق الإنسان التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية- يصف ممارسات الاحتلال بالفصل العنصري.

ونشر مركز حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد بالتعاون مع مؤسسة الضمير الفلسطينية التقرير في فبراير/شباط الماضي، قبل تقديم التقرير إلى الأمم المتحدة في مارس/آذار الجاري.

🚨 Read our joint submission with @HumanRightsHLS outlining the discriminatory laws & practices enforced by the Israeli military in the occupied WB, creating a dual legal system that systematically discriminates against Palestinians & suppresses their civil & political rights. https://t.co/Wecofx6Vmt pic.twitter.com/2h7Y99as3j — Addameer –الضمير (@Addameer) March 3, 2022

وأعرب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان عن غضبه تجاه التقرير، وكتب عبر تويتر أنه “مُعادٍ للسامية”.

ودعا إردان جامعة هارفارد إلى إدانة التقرير “بشكل قاطع” ومحاسبة “الذين كتبوا هذه الأكاذيب ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتمتع جميع مواطنيها بحقوق كاملة ومتساوية”، حسب وصفه.

Harvard University published an antisemitic report together with the terrorists of the PFLP, a designated terror organization in Israel, the U.S., the EU & more. 1/4 https://t.co/jFhoVoJVcr — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) March 20, 2022

بدوره، أشاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير-CAIR) بالتقرير، وكتب عبر حسابه على تويتر “لم يعد من الممكن إنكار الحقيقة، فمتى سيتخذ المجتمع الدولي إجراءً حيال ذلك؟”.

وعلّق على تصريحات الدبلوماسي الإسرائيلي قائلًا إنه في الوقت الذي “يقول مركز لحقوق الإنسان بإحدى كبرى المؤسسات التعليمية في العالم إن إسرائيل دولة فصل عنصري، يقول سياسي إسرائيلي له تاريخ من العنصرية ضد الفلسطينيين إن الأمر ليس كذلك، فمن إذَن على حق؟”.

A clinic at one of the world’s greatest educational institutions says #Israel is an #apartheid state. An Israeli politician with a history of anti-Palestinian racism says it’s not. Who’s right? https://t.co/2VLzTjwAPw — CAIR National (@CAIRNational) March 20, 2022

وفي مطلع فبراير الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، وطالبت الأمينة العامة للمنظمة بمساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن عيشهم.