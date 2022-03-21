شبّه الهجوم الروسي بالمحرقة النازية.. زيلينسكي يهاجم موقف إسرائيل من الحرب على بلاده (فيديو)

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، خلال خطاب وجّهه للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أن تتخذ تل أبيب “خيارها” وتتخلى عن الحياد، وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي “لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عامًا بإنقاذ اليهود”، مشبّهًا في نقاط عدة أتى على ذكرها، الغزو الروسي لبلاده بالمحرقة النازية.

وأضاف “حان الوقت الآن لتتخذ إسرائيل خيارها”، معتبرًا أن “اللامبالاة تقتل”، وهو كثيرًا ما يشدّد على انتمائه إلى الديانة اليهودية، ويحاول حشد دعم اليهود وإسرائيل لبلاده.

الرئيس الأوكراني فولوديمير #زيلنيسكي في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: التهديد الذي تواجهه #أوكرانيا يشبه التهديد الذي يواجه إسرائيل#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/DdtHDL76eC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2022

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، خاطب زيلينسكي عبر الفيديو العديد من الهيئات التشريعية الأجنبية من بينها النواب الأوربيون والكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الألماني (البوندستاغ).

وحاولت حكومة نفتالي بينيت -رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني- الحفاظ على الحياد في النزاع الروسي الأوكراني في ظل دفء علاقاتها مع الطرفين.

وفي 5 مارس/آذار، اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين لثلاث ساعات للعب دور الوساطة فأجرى محادثات هاتفية منتظمة مع رئيسي البلدين، وانتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين موقف إسرائيل المحايد.

وفي إشارة إلى جهود بينيت الدبلوماسية التي تمثّل خطوة في الاتجاه الخطأ، قال زيلينسكي “يمكننا التوسط بين الدول، ولكن ليس بين الخير والشر”.

وتساءل الرئيس الأوكراني قائلًا “إسرائيل لديها القبة الحديدية، أفضل نظام دفاعي. لماذا لم تعطنا سلاحًا؟”.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، انتقد زيلينسكي بشدة سلوك إسرائيل في سياق الحرب، و”رفضها دعم أوكرانيا بشكل فعّال”، بحسب قوله.

واستمع إلى خطاب الرئيس الأوكراني، أكثر من 100 نائب ووزير إسرائيلي، بحسب يديعوت أحرنوت.

وفي السياق نفسه؛ قال وزراء إسرائيليون، لقناة (12) الخاصة إن “خطاب زيلينسكي كان هجومًا صارخًا ومفرطًا على إسرائيل”.

ونقلت القناة عن الوزراء قولهم “خطاب الرئيس الأوكراني لا يعكس الجهد الإسرائيلي في كل القطاعات. تبذل إسرائيل قصارى جهدها لمساعدة الأوكرانيين”.

وأكد زيلينسكي أنه لم ينشأ في جو من التديّن، ولم يضع انتماءه لليهودية في مقدمة حملته الرئاسية، لكنه لم يتوان عن استخدام إيمانه اليهودي لحشد الدعم لبلاده بين اليهود وداخل إسرائيل حتى أنه استخدم اللغة العبرية في بعض منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ بداية الحرب الروسية، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية عديدة على موسكو التي ردت بعقوبات مضادة.

وقالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا إضافة إلى 3.2 ملايين فرّوا خارج البلاد جراء الحرب، بينما دخلت الحرب يومها السادس والعشرين.