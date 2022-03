خبيرة في الأمم المتحدة: بلد عربي من أكثر الدول تضررا بالحرب الروسية الأوكرانية (فيديو)

قالت مونيكا توثوفا الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن بلدًا عربيًا من بين أكثر الدول التي ستعاني جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت في حديثها لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “سيؤثر تذبذب أسعار المواد الغذائية سلبًا في الأمن الغذائي العالمي، لا سيّما أن الاقتصاد ما زال في حالة تأثر بجائحة كوفيد-19، وتناقص الكميات الغذائية -والمواد الأولية اللازمة لها- من روسيا وأكرانيا فالمسألة خطيرة”.

وفي معرض ردها على سؤال للجزيرة مباشر بشأن أكثر الدول المتأثرة غذائيًا بالحرب الدائرة، قالت مونيكا توثوفا “يعد اليمن من أكثر البلدان المتضررة، إذ إن 17 مليون يمني ليسوا لهم أمن غذائي منذ سنوات، ولا يملكون القدرة على التعامل مع الأسعار المرتفعة”.

يأتي ذلك عقب تحذير (الفاو) من خسائر فادحة قد تُلحقها الحرب الروسية على أوكرانيا بالأمن الغذائي العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بنسبة 20%.

The war in Ukraine has put the lives & livelihoods of millions at risk, including farmers. The coming weeks will be critical for food producers & all efforts should be made to protect harvests & livestock. Short- & long-term #FoodSecurity depend on it. https://t.co/SToi8leEV8

