خبيرة في الأمم المتحدة: بلد عربي من أكثر الدول تضررا بالحرب الروسية الأوكرانية (فيديو)

قالت مونيكا توثوفا الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن بلدًا عربيًا من بين أكثر الدول التي ستعاني جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت في حديثها لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “سيؤثر تذبذب أسعار المواد الغذائية سلبًا في الأمن الغذائي العالمي، لا سيّما أن الاقتصاد ما زال في حالة تأثر بجائحة كوفيد-19، وتناقص الكميات الغذائية -والمواد الأولية اللازمة لها- من روسيا وأكرانيا فالمسألة خطيرة”.

وفي معرض ردها على سؤال للجزيرة مباشر بشأن أكثر الدول المتأثرة غذائيًا بالحرب الدائرة، قالت مونيكا توثوفا “يعد اليمن من أكثر البلدان المتضررة، إذ إن 17 مليون يمني ليسوا لهم أمن غذائي منذ سنوات، ولا يملكون القدرة على التعامل مع الأسعار المرتفعة”.

يأتي ذلك عقب تحذير (الفاو) من خسائر فادحة قد تُلحقها الحرب الروسية على أوكرانيا بالأمن الغذائي العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بنسبة 20%.

The war in Ukraine has put the lives & livelihoods of millions at risk, including farmers. The coming weeks will be critical for food producers & all efforts should be made to protect harvests & livestock. Short- & long-term #FoodSecurity depend on it. https://t.co/SToi8leEV8 — FAO (@FAO) March 20, 2022

وأكدت الخبيرة الاقتصادية في حديثها للجزيرة مباشر أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستؤثر في الأمن الغذائي والتنمية من مجالات عدة.

وأضافت “ارتفعت موجة أسعار الأغذية، في فبراير/شباط الماضي، إلى أعلى المستويات بالتزامن مع بدء الحرب”.

وتابعت “لم تصل الأسعار إلى هذا الحد منذ 2011، ويضاف إلى ذلك أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدر للقمح عالميًا، وخلال العام الماضي صدّرا ثلثي احتياجات العالم من القمح”.

والأربعاء الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”، بينما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “إعصار من المجاعات” يمكن أن يضرب العديد من البلدان الضعيفة في الأصل.