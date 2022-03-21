حرب روسيا على أوكرانيا..تطورات اليوم الـ26 لحظة بلحظة (بث مباشر)
رفضت أوكرانيا ليل الأحد الاثنين إنذارا أخيرا وجهته إليها ها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة، مع تواصل المعارك لليوم السادس والعشرين على التوالي في حرب روسيا على أوكرانيا.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك لصحيفة “أوكراينسكايا برافدا” إنّ “الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك”.
من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة حرب روسيا على أوكرانيا.
لمتابعة تطورات اليوم الـ25 من هنا:
آخر التطورات:
دويّ انفجارات في الأحياء الغربية من دونيتسك.
الدفاع البريطانية: استمرار القتال العنيف شمال كييف وهي هدف للقوات الروسية ومن المرجح حصارها.
انفصاليو دونيتسك: إصابة صحفيين صينيين و7 مدنيين بقصف أوكراني على ماريوبول.
مصادر أوكرانية: القوات الروسية تواصل قصف مناطق في لوهانسك مما أسفر عن تضرر 20 مبنى بينها منازل.
هيئة الأركان الأوكرانية: العدو الروسي يستمر في فرض التجنيد الإجباري والتعبئة العامة في لوهانسك ودونيتسك.
هيئة الأركان الأوكرانية: أسقطنا أمس 7 أهداف جوية للقوات الروسية من بينها طائرة و4 مسيّرات وصاروخا كروز.
هيئة الأركان الأوكرانية: العدو الروسي استخدم طائرات تكتيكية غير مستخدمة سابقا في ضرب أهداف داخل المدن.
حاكم منطقة سومي شرقي أوكرانيا: السلطات الروسية استهدفت مصنعا للكيميائيات مما أدى لتسرب غاز الأمونيوم.
حاكم منطقة سومي شرقي أوكرانيا: السلطات الروسية استهدفت مصنعا للكيميائيات مما أدى إلى تسرب غاز الأمونيوم.
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الجوية أسقطت مقاتلة و4 مسيّرات واعترضت صاروخين مجنحين أمس.
البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيسافر الجمعة إلى بولندا لبحث الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.