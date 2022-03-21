حرب روسيا على أوكرانيا..تطورات اليوم الـ26 لحظة بلحظة (بث مباشر)

رفضت أوكرانيا ليل الأحد الاثنين إنذارا أخيرا وجهته إليها ها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة، مع تواصل المعارك لليوم السادس والعشرين على التوالي في حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك لصحيفة “أوكراينسكايا برافدا” إنّ “الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك”.

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة حرب روسيا على أوكرانيا.

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آخر التطورات:

منذ ساعتين دويّ انفجارات في الأحياء الغربية من دونيتسك.

منذ ساعتين الدفاع البريطانية: استمرار القتال العنيف شمال كييف وهي هدف للقوات الروسية ومن المرجح حصارها.

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منذ ساعتين حاكم منطقة سومي شرقي أوكرانيا: السلطات الروسية استهدفت مصنعا للكيميائيات مما أدى إلى تسرب غاز الأمونيوم.

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