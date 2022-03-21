السعودية: نخلي مسؤوليتنا عن أي نقص في إمدادات النفط وسط هجمات الحوثيين

قالت السعودية إنها “تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول إلى الأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية” من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر -لم تسمّه- بوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الهجمات ستؤثر على “قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية”.

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المملكة تعلن أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من مليشيات الحوثي الإرهابية.https://t.co/bwJJsTEQRB#واس_عام pic.twitter.com/qGBS9Za60i — واس العام (@SPAregions) March 21, 2022

وأطلقت جماعة الحوثي صواريخ وطائرات مسيّرة على منشآت تابعة لشركة النفط الحكومية السعودية (أرامكو) مطلع هذا الأسبوع، مما تسبب في خفض مؤقت للإنتاج بمصفاة وحريق في محطة لتوزيع المنتجات البترولية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن هذا التصعيد -في وقت يعاني فيه السوق بالفعل من نقص الامدادات- يُعد مبعث قلق للعالم، مشيرًا إلى أنه إذا استمر التصعيد مع الوقت فسيكون له أثر على الإمدادات.

المملكة: يترتب على ذلك آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 21, 2022

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن بطلب من رئيسه عبد ربه منصور هادي.

وتقاتل تلك القوات الحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.