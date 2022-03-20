مصلون في كندا يوقفون هجوما على مسجد بفأس ورذاذ حارق

تصدى مسلمون لهجوم شنه رجل مسلح على مسجد في تورنتو بكندا باستخدام فأس ورذاذ حارق، السبت بالتوقيت المحلي، مما أحبط إيقاع ضحايا خلال الهجوم.

وقالت الشرطة المحلية إنها اعتقلت المهاجم (24 عاما) الذي اقتحم المسجد في مدينة ميسيساغا بمقاطعة تورنتو شرقي كندا، ورشّ المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه.

وأوضحت أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة.

وقدّرت الشرطة أن الهجوم “تصرّف فردي”، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون “عملا معاديا للإسلام”.

من جانبه، ندد رئيس الوزراء جاستن ترودو عبر تويتر بالهجوم “المقلق للغاية”، وقال “أدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في كندا”، مشيدا بـ”شجاعة” من كانوا في المسجد.

The attack on congregants at the Dar Al-Tawheed Islamic Centre is incredibly disturbing. I strongly condemn this violence – which has no place in Canada – and I’m keeping the community in my thoughts today. I also want to applaud the courage of those who were there this morning. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 19, 2022

كما شجب العديد من السياسيين -بينهم رئيس بلدية تورنتو ورئيس وزراء المقاطعة- الهجوم على مكان للعبادة.

وأصدر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بيانا قال فيه “مجتمعنا لن ينكسر أبدا، ونحن نرفض التخويف”.

وأشاد إمام المسجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل المصلين. وقال إبراهيم هندي “قبل أن يُلحق أذى بالمصلين، نجح العديد منهم بشجاعة في توقيفه”.

وأشار إلى أن شابا (19 عاما) تمكن من طرح المهاجم أرضا وتثبيته مع بقية المصلين حتى وصول الشرطة.

وأكد أن “أحدا لم يصَب بجروح خطيرة”، لكن عددا من المصلين “ما زالوا يشعرون بآثار رذاذ الفلفل”.

وكان سائق شاحنة خفيفة بمقاطعة أونتاريو قد دهس عمدا، في يونيو/حزيران الماضي، أفراد أسرة مسلمة ليلقوا حتفهم جميعا، وهو هجوم خلّف صدمة في كندا، ووصفه ترودو بأنه “إرهابي”.