مرزوق الغانم لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي: كيف يُطرد الوفد الروسي ولا يُطرد الإسرائيلي؟ (فيديو)

نشر حساب التلفزيون الرسمي لمجلس الأمة الكويتي مقطعًا مصورًا لرئيسه مرزوق الغانم، وهو يطالب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بطرد الوفد الإسرائيلي قبل الروسي.

جاء ذلك خلال كلمة الغانم في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عُقد في إندونيسيا، السبت، برئاسة فوزية زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب البحريني، وحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144.

وأكد الغانم ضرورة التعامل مع القضايا الحقوقية والمبدئية بمعيار واحد، مشيرًا إلى أنه من غير الجائز تناول الأزمة الروسية الأوكرانية بمعيار، في حين يُتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بمعيار مختلف تمامًا.

وفي كلمته، قال المرزوقي “سيادة الرئيس شكرًا لكم على ما ذكرتموه، أنتم تمثلون رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وليس مجموعة +12 بالطبع، مع كامل احترامي لرأي مجموعة +12 فإننا من حيث مبدأ الاحتلال ندين أي احتلال”.

وتابع “أتحدث إلى مجموعة +12من خلالكم، كيف يمكنهم أن يطلبوا طرد الوفد الروسي، أو أي وفد آخر من الاتحاد البرلماني الدولي بسبب غزو حدث قبل بضعة أيام أو أسابيع، ولا يُطرد الوفد الإسرائيلي وهم قد غزوا فلسطين قبل أكثر من 70 سنة”.

وأضاف “يشكّل ذلك استخدام معايير مزدوجة لا أعتقد أنكم تقبلون بها إلا إذا كنتم ستطردون أي دولة تحتل دولة أخرى، فأنا مع هذا التوجه، لذلك يجب مراعاة توحيد المعايير، وألا تُستخدم معايير مزدوجة”.

وأشاد مغردون بكلمة رئيس مجلس الأمة التي أظهرت موقف دولة الكويت من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن “مواقفها ثابتة ولا تتغير”.

…, @MarzouqAlghanim Kuwait’s National Assembly speaker calls on the president of the Inter-parliamentary union to expel the #Israeli delegation exposing double standards and the West’s hypocrisy 👏👏👏#Kuwait ♥️ pic.twitter.com/ZHd7EKc8Aw

— Abier (@abierkhatib) March 19, 2022