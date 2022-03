“عودوا إلى منازلكم”.. أوكرانيون يتظاهرون ضد القوات الروسية ويجبرون مركبات عسكرية على التراجع (فيديو)

شهدت مدن أوكرانية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية ضد وجود القوات الروسية.

وتجمع عدد كبير من المتظاهرين، ووقفوا أمام الآليات العسكرية معبّرين عن غضبهم.

وردد المتظاهرون في بلدة خيرسون جنوبي أوكرانيا هتافات “خيرسون هي أوكرانيا سندافع عنها طوال حياتنا”، مطالبين القوات الروسية بالعودة إلى ديارها على الفور.

وتصدى المتظاهرون لمركبتين عسكريتين تحملان العلامة (Z) المرتبطة بالجيش الروسي، وتمكنوا من إجبارهما على التراجع والابتعاد عن مكان التظاهر.

"Go home!" – Protesters confront #Russian military vehicles in #Ukrainian city of Kherson pic.twitter.com/T8QkOSzxgp

