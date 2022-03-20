“عودوا إلى منازلكم”.. أوكرانيون يتظاهرون ضد القوات الروسية ويجبرون مركبات عسكرية على التراجع (فيديو)

شهدت مدن أوكرانية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية ضد وجود القوات الروسية.

وتجمع عدد كبير من المتظاهرين، ووقفوا أمام الآليات العسكرية معبّرين عن غضبهم.

وردد المتظاهرون في بلدة خيرسون جنوبي أوكرانيا هتافات “خيرسون هي أوكرانيا سندافع عنها طوال حياتنا”، مطالبين القوات الروسية بالعودة إلى ديارها على الفور.

وتصدى المتظاهرون لمركبتين عسكريتين تحملان العلامة (Z) المرتبطة بالجيش الروسي، وتمكنوا من إجبارهما على التراجع والابتعاد عن مكان التظاهر.

وفي السياق، شارك المئات من سكان بلدة بيرديانسك في منطقة إنرهودار بولاية زابوريزكا جنوبي أوكرانيا في مسيرة احتجاجية ضد ما أسموها “عمليات الاختطاف” التي تنفّذها القوات الروسية.

ورصدت لقطات مصوّرة جنود الجيش الروسي وهم يفرّقون المسيرة بالقوة، ويعتدون على متظاهرين ويعتقلون آخرين.

У Бердянську російські загарбники почали бити та затримувати місцевих жителів, які вийшли на акцію протесту проти окупації https://t.co/faiDjz85pr pic.twitter.com/nyQvpnQltI — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 20, 2022

من جانبها، اتهمت إحدى المحطات الرقمية الأوكرانية القوات الروسية باختطاف مراسلتها منذ 12 مارس/آذار الجاري.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان الأوكرانية ليودميلا دينيسوفا، أمس السبت، إن الحكومة تعتقد أن القوات الروسية اختطفت مراسلة في بلدة بيرديانسك الواقعة على ساحل البحر الأسود وتحت السيطرة الروسية.





بدورها، أكدت قيادة الأركان الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول جنوبي البلاد، وهو ما يمنع أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف.

بيد أنها أكدت في الوقت ذاته على أن الروس فشلوا حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، كما أعلنت مقتل جنرال روسي بارز في المعارك.