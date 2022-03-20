رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا يكشف ما آلت إليه أوضاعهم جراء الحرب الروسية (فيديو)

كشف رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا سيران عريفوف -في مقطع مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي- أوضاع المسلمين جراء الحرب التي تشنها روسيا على بلادهم منذ 25 يومًا.

وقال عريفوف إن نحو 100 ألف من مسلمي أوكرانيا نزحوا من بيوتهم حيث تتركز النسبة الكبرى منهم في المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد، وهي الأكثر تعرضًا للقصف الروسي والمعارك وساحات الحرب.

وأضاف أن عشرات الآلاف من العائلات اضطرت إلى ترك مساكنها والخروج إلى الطرقات باتجاه الحدود، مشيرًا إلى إغلاق العديد من المساجد بسبب أخطار التجمع، وأن عددًا من المراكز الإسلامية لا تزال تفتح أبوابها لإيواء النازحين وتقديم المساعدات لهم.

رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا سيران عريفوف يكشف ما آلت إليه أوضاع المسلمين جراء الحرب#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/W7HvTlBMQl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2022

وإلى جانب المعونات المادية وتوفير الغذاء والدواء والمبيت، يقوم المجلس الإسلامي بدور الإرشاد ومساعدة النازحين لإيجاد الطرق السهلة ومناطق العبور الحدودية للوصول إلى مناطق آمنة في البلدان الأوربية المجاورة.

وناشد المسؤول الدول والمؤسسات الإسلامية دعم مسلمي أوكرانيا النازحين في تلك الأيام والأوضاع الصعبة، مختتمًا بالقول “مسلمو أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المساعدة، ونتمنى أن يكون هناك من يسمع هذا النداء”.

وقالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب، بينما دخلت الحرب يومها الـ25.

وأظهرت صور التُقطت عبر أقمار صناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة الأوكرانية لإخفاء آلياتهم، بينما قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة كييف.