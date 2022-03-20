حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ25 لحظة بلحظة (بث مباشر)

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين على التخلي عن حيادها والانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة حرب روسيا على أوكرانيا التي دخلت يومها الـ25.

وأظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف لإخفاء آلياتهم، فيما قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.

وقالت قيادة الأركان الأوكرانية إن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول جنوبي البلاد، تمنع أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف، لكنها أكدت أن الروس فشلوا حتى الآن في محاصرة كييف كما أكدت مقتل جنرال روسي بارز في المعارك.

يمكنكم متابعة أبرز تطورات اليوم الـ24 من هنا:

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 16 دقيقة وزارة الدفاع البريطانية:

روسيا فشلت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني والقوات الأوكرانية تدافع بشكل فعال جوا.

فشل روسيا في السيطرة الجوية أضعف تقدمها البري بشكل كبير.

القوات الروسية تحرز تقدما محدودا في احتلال عدد من المدن المحاصرة شرقي أوكرانيا.

منذ 22 دقيقة انفصاليو لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مناطقنا 4 مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

منذ 27 دقيقة سلطات إقليم لوغانسك: مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 7 في قصف للجيش الروسي الليلة الماضية.

منذ 27 دقيقة وزارة الدفاع الأوكرانية:

أسقطنا 3 مروحيات للقوات الروسية ليلة أمس وأبدنا فرقة الإنزال المظلي التي هاجمت كييف.

روسيا نقلت مرتزقة أجانب جددا إلى الحدود مع بلادنا.

منذ 26 دقيقة قيادة الأركان الأوكرانية:

قواتنا تصد هجمات المحتلين الروس في جميع الاتجاهات.

قواتنا تكبد القوات الروسية في منطقة إيزوم خسائر كبيرة وتمنعها من اختراق خط الدفاع.

نواصل تأمين الغطاء الجوي للمدن المكتظة بالسكان والمناطق التي تضم منشآت صناعية.

استعادة خط الدفاع الأمامي على بعض الحدود في المنطقة الجنوبية للبلاد.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي بمدينة لفيف الأوكرانية والسلطات تدعو السكان إلى النزول إلى الملاجئ.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف.

رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا سيران عريفوف يكشف ما آلت إليه أوضاع المسلمين جراء الحرب#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/W7HvTlBMQl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2022

منذ ساعة الإليزيه:

الرئيس ماكرون بحث مع الرئيس زيلنسكي في اتصال هاتفي الاحتمالات الممكنة للخروج من الأزمة.

ماكرون أكد لزيلنسكي دعم فرنسا لأوكرانيا واستعدادها للقيام بالمزيد مع شركائها الأوربيين.

منذ ساعة أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني: سنتسلم خلال أيام شحنة أسلحة أمريكية جديدة تشمل صواريخ جافلين وستينغر.

منذ ساعة الانفصاليون في دونيتسك: قصف أوكراني استهدف مخزنا غرب المدينة ما أدى لإتلاف 20 طنا من القمح.

منذ ساعة مجلس مدينة ماريوبول:

القوات الروسية أجلت قسريا أكثر من 1000 شخص من سكان ماريوبول إلى روسيا.

مصير الكثير من سكان ماريوبول ممن أسرتهم القوات الروسية لا يزال مجهولا.

منذ ساعة نائبة رئيس الحزب الحاكم الأوكراني للجزيرة: