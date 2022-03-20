الجزيرة مباشر ترصد تطورات حرب أوكرانيا.. حياة “شبه طبيعية” في كييف والروس يسيطرون على بحر آزوف (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية في اليوم الرابع والعشرين للحرب الروسية التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال موفد الجزيرة مباشر إن اليوم يُعد أقرب إلى الوضع الطبيعي منذ انطلاق الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفًا أن مؤشرات عدة تشي بمحاولات الأوكرانيين التحايل على الحرب والتظاهر بالحياة في أجواء ما قبلها، وأن عددًا من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية فتحت أبوابها وتهيّأت لاستقبال الزبائن.

وتابع موفد الجزيرة مباشر “أعادت إدارة مترو أنفاق كييف تشغيل عدد من المحطات، صباح اليوم، بعد توقف مؤقت بالتزامن مع بدء الحرب الروسية”.

وعلى الجبهة الجنوبية من أوكرانيا، لم تهدأ الأوضاع هناك بل كانت المواجهة عنيفة خلال الساعات الماضية، إذ أعلنت كييف سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب شرقي أوكرانيا)، وهو ما يعني أن موسكو بسطت نفوذها على بحر آزوف بالكامل.

وفي السياق، تبذل وكالات الإغاثة جهودًا شاقة للوصول إلى أشخاص عالقين في مدن أوكرانية تطوّقها القوات الروسية، وفق ما أعلن برنامج الأغذية العالمي، السبت، من بينهم مئات الآلاف من الأطفال والنساء.

وقال جايكوب كيرن -منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي- لوكالة فرانس برس “يكمن التحدي في الوصول إلى مدن مطوَّقة أو تكاد تُطوَّق”، واصفًا الوضع بأنه “كارثي”.

وأضاف أن عدم وجود ممرات إنسانية يجعل من شبه المستحيل إيصال مواد غذائية عاجلة إلى مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أيام عدة، ومدينتي خاركيف وسومي في الشمال الشرقي.

هيئة الطوارئ الأوكرانية تنشر صورا لكلب قالت إنه ساعد في تفكيك أكثر من 90 عبوة ناسفة#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/VilgqSySb8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2022

وأعلن الجيش الروسي، أمس الجمعة، أنه تمكّن من دخول ماريوبول، وأن قواته تقاتل في وسط المدينة إلى جانب قوات دونيتسك الانفصالية.

وستشكّل السيطرة على ماريوبول منعطفًا مهمًا في الحرب، وستمكّن روسيا من تأمين تواصل جغرافي بين قواتها الآتية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 وقوات إقليم دونباس.

واتهمت السلطات الأوكرانية، الأربعاء الماضي، سلاح الجو الروسي بأنه قصف “عمدًا” مسرح ماريوبول الذي لجأ إليه مئات السكان، وهو ما نفته موسكو.

وأفادت بلدية المدينة الواقعة على بحر آزوف أن أكثر من ألف شخص احتموا في ملجأ تحت المبنى معظمهم نساء وأطفال ومسنّون.