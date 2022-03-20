الجزيرة مباشر ترصد التطورات الميدانية.. الروس يتراجعون 70 كيلومترا عن كييف والأوكرانيون ساخطون على بوتين والغرب (فيديو)

قال موفد الجزيرة مباشر في أوكرانيا إن الأمور تغيرت بصورة جزئية في الميدان، إذ أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على عدد من الأحياء التي سقطت في أيدي الروس.

وأضاف أن المعارك لا تزال دائرة في ماريوبول، وأن القذائف على كييف مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين غاضبون من الروس والغرب على حد سواء، في ظل تدهور الوضع الإنساني في المدن المحاصرة.

وتابع موفد الجزيرة مباشر “اليوم، صرّح عمدة كييف بأن غالبية خدمات البلدية باشرت عملها بشكل اعتيادي”، مشيرًا إلى أن المدنيين حاولوا -على مدى الثلاثة أيام الماضية- العودة إلى جزء من حياتهم الطبيعية قبل الحرب، وتمثّل ذلك في إعادة تشغيل عدد من محطات مترو الأنفاق والمطاعم.

ونقلًا عن قائد الجيش الأوكراني، قال موفد الجزيرة مباشر إن القوات الروسية تراجعت 70 كيلومترًا عن قلب العاصمة كييف، بعدما كانت على بعد 20 كيلومترًا فقط.

وعلى الصعيد الإنساني، غادر 10 ملايين شخص -نحو ربع سكان أوكرانيا- منازلهم هربًا من الحرب التي تشنّها روسيا، وفق ما أعلن فيليبو غراندي مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال غراندي “الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين شخص فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج”، مضيفًا “من بين المسؤوليات الملقاة على عاتق هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، المعاناة اللاحقة بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم”.

موفد الجزيرة مباشر: سكان العاصمة #كييف قالوا انتظرنا الروس 25 يومًا ولم يأتوا فبدأنا بالعودة لحياتنا العادية جزئيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦@elmogahed02 pic.twitter.com/jfNjdFRKTq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2022

وفي السياق، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال خطاب وجهه للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن تتخذ تل أبيب “خيارها”، وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي الذي لطالما شدد على انتمائه إلى الديانة اليهودية “لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عامًا بإنقاذ اليهود”، مشبّهًا -في نقاط عدة أتى على ذكرها- الغزو الروسي لبلاده بالمحرقة النازية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير #زيلنيسكي في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: التهديد الذي تواجهه #أوكرانيا يشبه التهديد الذي يواجه إسرائيل#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/DdtHDL76eC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2022

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، خاطب زيلينسكي عبر الفيديو العديد من الهيئات التشريعية الأجنبية من بينها النواب الأوربيون والكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الألماني (البوندستاغ).

ومنذ بداية الحرب الروسية، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية عديدة على موسكو التي ردت بعقوبات مضادة.