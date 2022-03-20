التحالف يعلن تدمير مسيّرات أُطلقت نحو السعودية ويتهم الحوثيين بالهجوم على منشأة لأرامكو (فيديو)

اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن مساء المتمردين الحوثيين بشن “هجوم عدائي” استهدف منشأة لأرامكو في منطقة جازان (جنوبي المملكة).

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه السعودية.

جاء ذلك بحسب بيانات للتحالف، نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفاد التحالف “أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه منطقة خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)”.

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مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عام pic.twitter.com/UdEOBQmXWJ — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

وأضاف “نتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي (خاضع للحوثيين)”.

وفي بيان ثان، أعلن التحالف “اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية (للسعودية)”.

وأعلن التحالف كذلك في بيانين لاحقين، عن تعرض “محطة تحلية المياه بمنطقة الشقيق ومنشأة أرامكو بجازان (جنوب غربي السعودية)، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب لهجمات عدائية (لم يحدد نوعها).

وتابع قائلا “تصعيد للمليشيا بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية”.

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عام pic.twitter.com/YlUrZ76GGf — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

واعتبر التحالف “التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة رد على الدعوة الخليجية (للحوار)”.

ولم يتحدث التحالف عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجمات.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، فيما خلّفت بعضها ضحايا مدنيين.

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عام pic.twitter.com/4nwx8k0kbG — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.