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التحالف يعلن تدمير مسيّرات أُطلقت نحو السعودية ويتهم الحوثيين بالهجوم على منشأة لأرامكو (فيديو)

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية لأضرار الهجوم الحوثي على مناطق بالمملكة (وكالة الأنباء السعودية)
19/3/2022

اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن مساء المتمردين الحوثيين بشن “هجوم عدائي” استهدف منشأة لأرامكو في منطقة جازان (جنوبي المملكة).

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه السعودية.

جاء ذلك بحسب بيانات للتحالف، نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفاد التحالف “أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه منطقة خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)”.

وأضاف “نتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي (خاضع للحوثيين)”.

وفي بيان ثان، أعلن التحالف “اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية (للسعودية)”.

وأعلن التحالف كذلك في بيانين لاحقين، عن تعرض “محطة تحلية المياه بمنطقة الشقيق ومنشأة أرامكو بجازان (جنوب غربي السعودية)، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب لهجمات عدائية (لم يحدد نوعها).

وتابع قائلا “تصعيد للمليشيا بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية”.

واعتبر التحالف “التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة رد على الدعوة الخليجية (للحوار)”.

ولم يتحدث التحالف عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجمات.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، فيما خلّفت بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : وكالات