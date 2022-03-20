إدانات واسعة للهجوم الحوثي على السعودية ومطالبات بـ”ردع” دولي

أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، على منشآت مدنية حيوية في المملكة العربية السعودية، وطالبت بتحرك دولي سريع لـ”ردع” الحوثيين.

ووفق وزارة الطاقة السعودية، تعرضت منشآت حيوية بعضها متعلق بالطاقة وتحلية المياه لهجمات بطائرات مسيرة، وأكدت جماعة الحوثي شن هجمات على منشآت ومناطق سعودية.

مصدرٌ مسؤولٌ في #وزارة_الطاقة يُندد بتعرُّض عددٍ من المرافق في مواقع مختلفة من المملكة لاعتداءاتٍ بطائراتٍ مُسيّرة، ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وأمن إمدادات الطاقة — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) March 20, 2022

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “ندين الهجمات التي استهدفت نقاطًا عدة في السعودية بطائرات من دون طيار وصواريخ”.

وشدّدت على رفض “أي هجمات إرهابية من هذا القبيل تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتتنافى مع القوانين الدولية”، مؤكدة في الوقت نفسه تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة تلك الهجمات.

وأعربت باكستان في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية، وفق وكالة الأنباء الرسمية، مؤكدة أن تلك الهجمات “تهدد سلام وأمن المملكة والمنطقة”.

وقالت الخارجية المصرية إنها “تدين بأشد العبارات مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب السعودية”.

وتابعت في بيان أنها تمثل “استهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأعربت قطر عن إدانتها الشديدة للاستهدافات الحوثية، بحسب بيان للخارجية.

وقالت إنها “عمل تخريبي خطير ينافي كل القوانين الدولية، ويهدد حياة المواطنين ويمثل اعتداء على الإنسانية”.

ووصف الأردن، في بيان للخارجية تلك الهجمات بـ”الإرهابية الجبانة”، مؤكدًا تضامنه ووقوفه بجانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها.

وأعربت الكويت عن “إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية الإرهابية الخطيرة”.

وقالت الخارجية الكويتية إن تلك الهجمات “تستهدف الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الملاحة البحرية”.

ودعت إلى “تحرك سريع من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها”.

ووصفت الخارجية البحرينية، في بيان، الهجمات الحوثية بأنها “اعتداء إرهابي غادر”.

وأدان العراق في بيان “ما تعرّضَت له المنشآت الحيويّة في السعوديّة، وما سبّبه من أضرار”، مجدّدًا الإعراب عن موقفه الداعي إلى “تبني الحوار لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النزاع”.

وفي بيانات منفصلة، أدانت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (6 دول) وجامعة الدول العربية (22 دولة) تلك الاستهدافات الحوثية.

ووصفت الجامعة العربية تلك الهجمات بـ”الإرهابية”، فيما قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها “ممارسات إجرامية”.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنها “أعمال عدوانية تستوجب موقفًا فوريًا وحاسمًا من المجتمع الدولي لوقفها”.

وسبق أن شنت جماعة الحوثي هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف مدنية حيوية في السعودية، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات بشرية.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتقاتل تلك القوات الحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.