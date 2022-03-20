أمير قطر يستقبل نائب المستشار الألماني في العاصمة الدوحة

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأحد، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليًا.

وأُجرِيت المقابلة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية، وتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لا سيما مجال الطاقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.