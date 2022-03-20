أمير قطر يستقبل نائب المستشار الألماني في العاصمة الدوحة
20/3/2022
التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأحد، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليًا.
وأُجرِيت المقابلة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية، وتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لا سيما مجال الطاقة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتب سموه في الديوان الأميري. https://t.co/Gcf2bMiHlc pic.twitter.com/CtzBXrhY3g
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) March 20, 2022
المصدر : وكالة الأنباء القطرية