آخر وزير مالية أفغاني يعمل سائق “أوبر” بواشنطن وينتقد تدخّل الولايات المتحدة في بلاده

انقلب حال آخر وزير مالية أفغاني رأسا على عقب، حيث أصبح رئيس أبرز الوزارات السيادية في بلاده من سائقي (أوبر) في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال خالد بايندا لصحيفة واشنطن بوست إن ادعاء الولايات المتحدة أنها تقاتل من أجل الديمقراطية في أفغانستان كان “زائفا”، محملا واشنطن مسؤولية سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأضاف مشككا بدور الولايات المتحدة “زعمت أن مهمتها دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة”.

واعتبر الوزير السابق أن الأمريكيين “كانت نياتهم حسنة في بداية الأمر، لكن واشنطن على الأرجح لم تعنِ بحق ما قالته”.

كما حمّل الأفغان جانبا من المسؤولية لما ما آلت إليه الأوضاع، “وكذلك الأمريكيون لتخلّيهم عن القيم التي كان يُفترَض أن تكون الدافع الأساسي لقتالهم”.

Remarkable story: Afghanistan’s finance minister now a Washington D.C. Uber driver.

Khalid Payenda was finance minister 7 months ago, before Kabul fell to the Taliban, responsible for $6 billion budget. Now as a D.C. Uber driver, makes $95 (bonus) in 2 days. Via: @washingtonpost pic.twitter.com/j4VTOlSTIM

— Zemedeneh Negatu (@Zemedeneh) March 20, 2022