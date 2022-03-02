مدينة أشباح تمتلئ بالمتاريس.. الجزيرة مباشر ترصد أجواء الحرب من داخل كييف (فيديو)

قال موفد الجزيرة مباشر إن العاصمة الأوكرانية كييف تحولت إلى مدينة أشباح تمتلئ بالمتاريس التي يحرسها جنود مدججون بالأسلحة.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية فرضت حظرًا على سفر كل من يستطيع حمل السلاح.

وذكر أن الشوارع خالية تقريبًا إلا من الجنود أو المسلحين في الحواجز، وأن أعداد الصحفيين أكثر من أعداد المواطنين.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن المحال التجارية أغلقت أبوابها.

موفد الجزيرة مباشر: العاصمة كييف تحولت إلى مدينة أشباح تمتلئ بالمتاريس.. الصحفيون أكثر من المواطنين#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية@elmogahed02 pic.twitter.com/RP0y9NLK2p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

وقالت روسيا إنها تسيطر بشكل كامل على الأجواء الأوكرانية، في وقت تكثف فيه عملياتها البرية وتقترب قواتها من العاصمة كييف.

ودوت صفارات الإنذار في كييف، وسط أنباء عن تجدد القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية.