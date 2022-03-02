شاهد: لقطات حصرية للجزيرة مباشر من موقع استهداف التلفزيون الأوكراني

رصدت الجزيرة مباشر لقطات حصرية من موقع استهدفه الجيش الروسي بالعاصمة الأوكرانية كييف وأدى إلى تدمير منشأتين إلى جانب البرج الهوائي التابع للتلفزيون الرسمي.

ورصدت اللقطات آثار الدمار في محيط البرج المستهدف حيث انقطع البث وتحاول السلطات الأوكرانية استعادته، كما دمر القصف منشأة رياضية بالكامل تبعد عن البرج نحو 500 متر بجانب مبنى استراحة لإحدى محطات الوقود.

وأظهرت الصور تواصل اشتعال النيران وتصاعد الدخان رغم مرور ساعات على القصف الروسي ورغم تساقط الثلوج، بالإضافة إلى آثار الحطام والدمار والزجاج المبعثر في كل مكان ومحاولة الأهالي إزالته.

وطال الضرر كذلك عددًا من المركبات، ورصدت الكاميرا أجزاء من الصاروخ الروسي الذي استهدف المنطقة. ويقول عبد العزيز مجاهد -موفد الجزيرة مباشر في كييف- إن بقايا القذيفة والشظايا المتناثرة على مسافة واسعة تدل على أنه ليس صاروخًا واحدًا بالإضافة إلى أنه مع دوي انفجارين متتاليين هزّا المنطقة حرفيًّا.





وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين، ورغم جهود فرق الإنقاذ فإن الدخان لا يزال يتصاعد من المكان، وأدى القصف إلى تدمير أجزاء من البرج بشكل كامل مما تسبب في انقطاع البث التلفزيوني بشكل كامل.

وقال موفد الجزيرة مباشر إن سكان العاصمة يعيشون حالة خوف كبيرة بعد إعلان القوات الروسية أنها ستستهدف عددًا من المواقع في كييف بصواريخ دقيقة وطالبت السكان بمغادرة المباني والاختباء تحت الأرض أو الإجلاء، وأن هذه الضربة كانت واحدة من ضمن سيل ضربات استهدف العاصمة.

وفي حين تبدو كييف خالية من السكان وخفّت حركة المرور بشكل كبير سوى من الجنود والصحفيين، تجد الزحام كبيرًا عند محطة القطار الرئيسية كونها المخرج الوحيد المتاح للفرار غربًا.

أما التخوّف الثاني بالنسبة لسكان كييف، وفق موفد الجزيرة مباشر، فيتمثل في القافلة العسكرية الروسية الكبرى الممتدة لعدة كيلومترات التي خرجت من بيلاروسيا باتجاه العاصمة والتي من غير المعروف هل ستقتحم المدينة أم ستطوقها وتحاصرها وتعزلها فقط.

وعن الجبهة الأكثر اشتعالًا، قال موفد الجزيرة مباشر إنه بالإضافة إلى كييف التي تتجه إليها الأنظار الروسية، فهناك أرتال عسكرية تحاول الدخول من جهة الجنوب، وهناك أيضًا معارك ضارية في مدينتي ماريوبول وخيرسون، وفي الشرق المعارك لا تزال دائرة بشدة في خاركيف.

وأمس الثلاثاء، قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراتشينكو، إن القوات الروسية قصفت برجًا للبث التلفزيوني في العاصمة كييف، وهو ما تسبب في تعطيل إشارات البث.

وأعلنت خدمة الاتصالات الأوكرانية توقف البث التلفزيوني مؤقتًا نتيجة استهداف القوات الروسية برج الاتصالات الرئيسي، مؤكدة أنها تعمل على استعادة البث.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين بالقصف الروسي على برج التلفزيون في كييف.

وكانت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسية قد نقلتا عن وزارة الدفاع، الثلاثاء، أن روسيا ستضرب مواقع في كييف تابعة لجهاز الأمن الأوكراني ووحدة عمليات خاصة.

ومع دخول الحرب يومها السابع، اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وأعلنت السلطات المحلية في خاركيف مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة 112 في قصف روسي على المدينة. وفي تطور ميداني لافت، قال حاكم مدينة خيرسون إن القوات الروسية سيطرت على المدينة.

آثار القصف وبقايا الصاروخ الروسي (الجزيرة مباشر)