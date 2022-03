روسيا تواجه مقاطعة فنية واسعة بسبب الحرب على أوكرانيا.. إليك التفاصيل

منذ بدء روسيا الحرب على أوكرانيا وهي تتعرض لفرض عقوبات من الولايات المتحدة والدول الغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والرياضية.

كما أعلنت شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي الحد من قدرة المستخدمين على الوصول إلى وسائل إعلام روسية.

وفنيًّا، قال منظمو مهرجان كان السينمائي، اليوم الثلاثاء، إنه سيمنع مشاركة وفود روسية رسمية في نسخته لعام 2022 ما لم يتوقف صراع أوكرانيا.

وأضافوا أنه لن يستقبل وفودًا روسية رسمية إلا إذا انتهى الصراع بطريقة مقبولة للشعب الأوكراني.

ومن المقرر إقامة الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي من 17 إلى 28 مايو/أيار القادم.

بدورها، أعلنت شركات الترفيه العملاقة (ديزني) و(ورنر ميديا) و(سوني بيكتشرز) تعليق طرح أفلامها في روسيا.

وقالت ديزني إنه “بالنظر إلى الغزو غير المبرر لأوكرانيا وللأزمة الإنسانية المأساوية، فإننا نعلق طرح أفلام بصالات السينما في روسيا، بما في ذلك الفيلم المقبل لبيكسار (ريد آليرت)”.

وأوضحت أنها ستتخذ القرارات “تبعًا لتطور الوضع”.

وذكرت الشركة أنها تعمل في الوقت الراهن مع منظمات غير حكومية لتقديم مساعدات طارئة وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية للاجئين.

كذلك أعلنت استوديوهات (وورنر ميديا)، وهي شركة إنتاج سينمائي كبرى أخرى، أنها “ستجمد” طرح أحدث أفلام سلسلة (باتمان) في روسيا.

بدورها، أعلنت شركة (سوني بيكتشرز) التابعة لمجموعة سوني اليابانية العملاقة، تعليق طرح أفلامها بصالات السينما في روسيا، بما في ذلك فيلم (موربيوس) الجديد عن عالم الأبطال الخارقين.

وفي إيطاليا، أعلن منظمو بينالي البندقية للفنون انسحاب مفوض الجناح الروسي والفنانون الروس الذين اختيروا لتمثيل بلدهم من الدورة 59 للبينالي.

وأشاد المنظمون بهذا القرار “النبيل والشجاع”، مشيرين إلى أن الجناح الروسي سيكون مغلقًا خلال الدورة المقرر أن تبدأ في 23 أبريل/نيسان المقبل وتستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

#LaBiennaleDiVenezia has been informed of the decision by the curator and artists of the #RussianFederationPavilion who have resigned from their positions, thereby cancelling the participation in the #BiennaleArte2022.

Read the statement → https://t.co/UOpvuuNCpJ pic.twitter.com/nbUbIiKSkx

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) February 28, 2022