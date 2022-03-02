سياسة

روسيا تقصف مناطق شرقي أوكرانيا وتستهدف مبنى الشرطة في خاركيف (فيديو)

أوكرانيا خاركيف
النيران تتصاعد من أحد المباني التي قصفتها روسيا (رويترز)
2/3/2022

تداول مستخدمون ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر آثار القصف الروسي لمواقع في شرق أوكرانيا.

وقال أوليه سينجوبوف حاكم مقاطعة خاركيف إن القصف، صباح الأربعاء، استهدف مقار محلية لقوات الأمن والشرطة وجامعة المدينة، التي تقع على بعد 50 كيلومترا عن الحدود الروسية.

كما تداول مستخدمون مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة يظهر قصفا روسيا لأحد المباني في مدينة ليسيكانيسك شرق أوكرانيا.

وذكر أوليه سينجوبوف حاكم مقاطعة خاركيف أن القصف الروسي، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات