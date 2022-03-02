روسيا تقصف مناطق شرقي أوكرانيا وتستهدف مبنى الشرطة في خاركيف (فيديو)

تداول مستخدمون ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر آثار القصف الروسي لمواقع في شرق أوكرانيا.

عاجل | صور متداولة تظهر آثار عمليات القصف الروسية التي استهدفت مدينة خاركيف أمس#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/WzrhrwMWsv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022

وقال أوليه سينجوبوف حاكم مقاطعة خاركيف إن القصف، صباح الأربعاء، استهدف مقار محلية لقوات الأمن والشرطة وجامعة المدينة، التي تقع على بعد 50 كيلومترا عن الحدود الروسية.

صور متداولة تبين استهداف روسيا لمبنى الشرطة في خاركيف وأعمدة دخان تتصاعد في عدة مبان أخرى#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/jq8xX8koZ3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022

كما تداول مستخدمون مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة يظهر قصفا روسيا لأحد المباني في مدينة ليسيكانيسك شرق أوكرانيا.

وذكر أوليه سينجوبوف حاكم مقاطعة خاركيف أن القصف الروسي، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.