روسيا تعلن حصيلة خسائرها البشرية في أوكرانيا وتقر بتعرض اقتصادها لضربة “قاسية”

كشفت روسيا، الأربعاء، عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن 498 جنديًا روسيا قتلوا، وأصيب 1597 منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن عدد محدد لضحاياها هناك.

وأضافت الوزارة إن أكثر من 2870 جنديًا أوكرانيا و”قوميين” قتلوا وأصيب 3700 وفقًا لما نقلته وكالة إنترفاكس.

ولم يتسن التحقق من تلك الأرقام بشكل مستقل.

ضربة قاسية

من جهته، أقر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وحلفاؤهما الغربيين وجهت “ضربة قاسية” للاقتصاد الروسي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله “أعتقد أن الاقتصاد الروسي يواجه ضغطًا شديدًا الآن، وضربة قاسية”.

وأضاف “هناك هامش للأمان، هناك قوة، وهناك خطط. ويجري عمل بلا كلل. سنصمد”.

وأوضح أن روسيا ما زالت لديها احتياطيات لحماية الاقتصاد.

وذكر أن روسيا سترد على عقوبات الغرب بـ”قوة”، و”من دون أن نقوم بأمر من شأنه إفساد الوضع”.

وكانت آثار الإجراءات العقابية التي فرضها الغرب واضحة بشكل خاص في القطاع المصرفي، ونفدت الأموال من أجهزة الصرافة الآلية، وأحيانًا لا يمكن إجراء مدفوعات بالبطاقات.

وذكر البنك المركزي الروسي أن الوضع تحت السيطرة.