الجيش الأوكراني يدعو أمهات الجنود الروس الأُسرى لديه لتسلم أبنائهن من كييف

دعا الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أمهات الأسرى من الجنود الروس إلى القدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “قرارا اتخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف”.

ونشرت وزارة الدفاع أرقام هواتف وعنوان بريد الكتروني، لتوفير معلومات بشأن الأسرى الروس.

وقال بيان الوزارة مخاطبا الأمهات “سيتم استقبالك وأخذك إلى كييف حيث سيعاد ابنك لك”، مضيفا “بعكس فاشيي بوتين، نحن الأوكرانيون لا نشن حربا على الأمهات وأبنائهن الأسرى”.

وتقول كييف إنها أسرت العشرات من الجنود الروس وتنتشر على المواقع الإلكترونية تسجيلات مصورة بالهاتف يظهر فيها شبان بزي عسكري يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

وسعت كييف لتقويض الدعم الشعبي الروسي للغزو بفتح خط ساخن للأهالي الروس لمعرفة مصير أبنائهم وما إذا كانوا قتلوا أو أُسروا.