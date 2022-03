أوكرانيا: إحباط محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي على يد مجموعة شيشانية

قال وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن القوات المسلحة أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقضت على مجموعة شيشانية أُرسِلت لقتله.

وأضاف دانيلوف، مساء أمس الثلاثاء، خلال بث تلفزيوني مباشر على قناة أوكرانيا 24، أن مصادر في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) تعارض الحرب التي تخوضها موسكو على أوكرانيا، وقدّمت معلومات استخباراتية حاسمة لكييف أدت إلى تصفية الفرقة الشيشانية التابعة لوحدة النخبة في قاديروفتسي.

قاديروفتسي وتعني (رجال قاديروف) هم مقاتلون شيشانيون موالون للرئيس رمضان قاديروف، وقد برزوا أكثر خلال الأزمة الأوكرانية، وتؤكد كييف أنهم “أكبر مجموعات المرتزقة التي تقاتل إلى جانب الانفصاليين”.

Danilov: Part of Kadyrovtsy group who came to Ukraine to eliminate Zelensky already under gun of Ukrainian military, handed over to FSB https://t.co/Bs5reQnG41 — Tak S (@LeTak) March 1, 2022

وأوضح وزير الأمن والدفاع الأوكراني أن “هذه الفرقة انقسمت إلى مجموعتين، وكنا نتعقبهم. لن نتخلى عن رئيسنا، بلدنا. هذه أرضنا”.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن القوات المسلحة دمرت كتيبة الجنود الشيشان بقيادة محمد توشايف بالقرب من هوستوميل. وتوشايف كان قائد اللواء 141 في الحرس الوطني الشيشاني.

ووفقًا لزيلينسكي، فقد صنفته موسكو هدفًا ذا أولوية قصوى لقواتها التي تشن حربًا على أوكرانيا منذ أسبوع.

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de #Ucrania, Oleksiy Danilov, ha comunicado que un equipo de comandos #chechenos de élite, enviados para perseguir y asesinar al presidente Volodymyr #Zelenskyy, fue "eliminado" por fuerzas de seguridad ucranianas. #EN6. pic.twitter.com/b2tjN60EXZ — El Noticiero (@elnoticiero_6) March 2, 2022

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية قد قالت إن سلاح الجو تمكّن من تدمير رتل عسكري لمقاتلين شيشانيين حاولوا التقدم باتجاه العاصمة.

وأضافت أن هذا الرتل حاول التقدم من المحور الشرقي، قادمًا من بلدة برودايانكا في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة كييف.

ومع بدء الحرب، تعهد الرئيس الأوكراني بالبقاء في كييف حيث تقاتل قواته قوات روسية تتقدم صوب العاصمة في أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية.

If true, immense relief. Would not want those guys anywhere near civilians Kadyrov’s elite Chechen squad eliminated in Ukraine, says Danilov https://t.co/OCKFe5MB64 — Peter Jukes (@peterjukes) March 1, 2022

وقال زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن دخول “مجموعات تخريبية تابعة للعدو” إلى كييف، مؤكدًا أنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وأن عائلته الهدف الثاني، لكنه شدد على أنه لن يغادر العاصمة.

وفي وقت سابق، وقّع زيلينسكي مرسومًا يقضي بإعلان التعبئة العامة في عموم البلاد لمدة 90 يومًا.

ومع دخول الحرب يومها السابع، اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني، إذ يواصل الجيش الروسي عملياته الحربية في أوكرانيا وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.