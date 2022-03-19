“يمكنهم العودة تجديفًا”.. يخت ملياردير روسي عالق في النرويج بعد رفض تزويده بالوقود (فيديو)

كشفت وسائل إعلام عن أن يختا فاخرا يملكه رجل أعمال روسي عَلِقَ في ميناء بالنرويج، بعد أن رفضت الشركات بيعه الوقود ليكمل رحلته.

وقالت شبكة (بي بي سي) إن ملكية اليخت (راغنار) تعود للملياردير الروسي، فلاديمير سترتشالكوفسكي، الذي كان عميلا لجهاز الاستخبارات الروسي “كي جي بي”.

وأضافت أن سترتشالكوفسكي لديه علاقة جيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه ليس على قائمة عقوبات الاتحاد الأوربي.

وتوقف اليخت في ميناء نارفيك منذ 15 فبراير/ شباط، ويؤكد قبطانه عدم وجود أي روسي في طاقمه.

وقال القبطان روبرت لانكستر إن “مالك اليخت ليس مدرجًا في قائمة العقوبات”، وأوضح أنه هو والطاقم المكون من 15 رجلًا ليسوا من روسيا وأن اليخت ليس روسيًّا فهو مسجل في مالطا وهو يبحر تحت العلم المالطي.

وقال “رغم كل ذلك فلن يستمع إلينا أحد”. وأضاف لانكستر أنه هو وطاقمه “يريدون فقط العودة إلى ديارهم”.

واتهم القبطان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان، النرويج بالعمل بمعايير مزدوجة لأن قوارب الصيد الروسية، التي قال إنها تمثل 20% من الاقتصاد في شمال النرويج لا تزال “قادرة على شراء الوقود والعمل دون عوائق في الموانئ والمياه النرويجية”.

"يمكنهم العودة تجديفا".. يخت ملياردير روسي عالق في ميناء نرويجي بعد رفض الشركات المحلية تزويده بالوقود#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/xZb6EJO53g — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 18, 2022

من جهته قال المدير العام لشركة هولملوند لخدمات النفط سفين هولملوند، لمحطة التلفزيون العامة النرويجية “لماذا نساعدهم؟ يمكنهم العودة للمنزل تجديفًا أو استخدام الشراع”.

وفي بداية الشهر الجاري بدأت سلطات دول أوربية مصادرة يخوت فاخرة يمتلكها رجال أعمال روس، ضمن العقوبات المفروضة على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.

وكانت سلطات الجمارك الفرنسية قد صادرت يختًا لرئيس شركة النفط الروسية الحكومية إيغور سيشين.

كما صادرت السلطات الألمانية يختًا تقدر قيمته بـ600 مليون دولار، يمتلكه عملاق المعادن علي شير عثمانوف.