مستشار في البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر: بوتين كان واهمًا والجنود الروس منهكون ويتكبدون خسائر فادحة (فيديو)

قال أسامة سعادة مستشار لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوكراني إن بلاده لم ترفض التفاوض مع الجانب الروسي، موضحًا أنها يجب أن تكون غير مشروطة.

وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن الروس حاولوا الالتفاف على العاصمة كييف لتحييدها، إلا أن المعارك الشرسة والهجوم المعاكس أجبر الروس على التراجع، وذلك على الجبهات الشمالية والشرقية والجنوبية.

وشدّد المستشار الأوكراني على أن القوات الروسية تستخدم الخطط ذاتها التي جرّبتها في سوريا، لا سيما في حلب وتدمر، وذلك عبر استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واهمًا حين ظن أن بإمكانه احتلال أوكرانيا، وأن الجنود الذين أرسلهم لن يكونوا في نزهة على الإطلاق.

مستشار لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب الأوكراني: مدينة خاركوف أصبحت مدينة لا تصلح للعيش #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 #روسيا pic.twitter.com/vmuyike7cL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2022

وأشار إلى أن سيطرة بوتين على شبه جزيرة القرم عام 2014، جعل من الأوكرانيين قنبلة موقوتة تنفجر في كل مدرعة وعربة عسكرية روسية تطأ الأراضي الأوكرانية، على حد تعبيره.

وتابع سعادة “حتى اليوم، كبّدنا بوتين خسائر فادحة، فجنوده منهكون ولا يجدون إمدادات، وذلك بسبب سوء تقدير جنرالات بوتين، ولم يعد أمامهم سوى التفاوض أو الغوص في المستنقع الأوكراني”.

وتابع “الجيش الروسي يستخدم المدفعية بشكل عشوائي، ولا يميّز بين المناطق العسكرية والمناطق المدنية، وقد لوحظ هذا في مدينة خاركيف التي أمست لا تصلح للعيش”، على حد قوله.

وتعد خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا العاصمة الأولى للبلاد والثانية من حيث الحجم والكثافة السكانية.

وأمس الخميس، قتل 27 شخصًا على الأقل في عمليات قصف روسية في خاركيف، وفق ما أفادت السلطات المحلية.