مستخدمًا المسيّرة التركية بيرقدار.. الجيش الأوكراني يدمر آليات عسكرية روسية (فيديو)

نشر الجيش الأوكراني مقطعًا مصورًا لتدمير آليات عسكرية روسية في عدد من مناطق القتال -لم يسمّها- باستخدام الطائرة المسيّرة التركية الصنع (بيرقدار تي بي 2).

وفي السياق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو لإيقاف غزوها لبلاده وإلا استغرق الأمر “أجيالًا عدة” قبل أن تتعافى روسيا من الخسائر التي مُنيت بها في الحرب.

وقال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك عبر تويتر إن الصين يجب أن تتخذ “القرار الصائب” وتنضم إلى الدول الأخرى في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، على حد تعبيره.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها دمرت مستودعًا كبيرًا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك غربي البلاد، باستخدام صواريخ يمكنها الاتجاه إلى الأهداف المحددة لها بخمسة أمثال سرعة الصوت أو أكثر.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فها روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا.

وأكد متحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية الهجوم، لكنه قال إن الجانب الأوكراني ليس لديه معلومات عن نوع الصواريخ المستخدمة.

وقالت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، إنها لم ترصد أي تغييرات كبيرة في جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن مدن ماريوبول وميكولايف وخيرسون في الجنوب وإيزيوم في الشرق لا تزال تشهد أعنف قتال.

والأسبوع الماضي، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتدمير معدات عسكرية روسية باستخدام بيرقدار.

وحينها، قال رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني إن “رجالنا استنزفوا بمهارة نظام الحرب الإلكترونية للعدو في إقليم كييف بمساعدة (بيرقدار تي بي 2)”.

وفي منشور آخر عبر فيسبوك، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية “تواصل طائرات بيرقدار تدمير المعدات الروسية، هذه المرة دمرت نظام قاذفة صواريخ متعددة ذاتية الدفع Ураган والمعروفة لدى العدو الروسي باسم إعصار 9P140″، مضيفة “سيكون هناك المزيد”.

ومطلع الشهر الجاري، أشادت القوات البرية الأوكرانية بأداء بيرقدار التي شكّلت عاملًا حاسمًا في إعاقة تقدم القوات الروسية خلال المعارك الدائرة في عدد من المدن.

ونشر الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية عبر فيسبوك أغنية حماسية لتأكيد دور المسيّرة (بيرقدار) معلقًا “انتقامًا للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

ومنذ الهجوم الذي شنته موسكو، في 24 فبراير/شباط الماضي، بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين مُنيت القوات الروسية بخسائر فادحة، وفق البيانات التي أصدرتها أوكرانيا.