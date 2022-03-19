سائق قطار مسرع يتفاجأ بدبابات روسية تعبر السكة الحديد في خيرسون بأوكرانيا (فيديو)

تفاجأ سائق قطار مسرع في أوكرانيا بدبابات روسية تعبر مسار السكك الحديدية في منطقة نوفواليكسيفكا بمدينة خيرسون جنوب شرقي أوكرانيا.

ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة عبور الدبابات بشكل خطر سكة حديد القطار.

وتجاهلت الدبابات الروسية الصافرات التي أطلقها القطار الأوكراني وواصلت عبورها سكة الحديد بشكل عرضي.

واستطاع سائق القطار تدارك الموقف وأوقف قطاره قبل لحظات من الاصطدام، لينجو هو ومن معه.

سائق قطار مسرع يتفاجأ بدبابات روسية تعبر مسار السكك الحديدية في منطقة نوفواليكسيفكا بمدينة خيرسون#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/WYMaci0omG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2022

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.