حساب مجهول يسرب معلومات شخصية عن رئيس الموساد على تلغرام وإسرائيل ترد (فيديو)

سرّب حساب مجهول على تلغرام معلومات شخصية ووثائق تخص رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، في مقطع فيديو قال إنه نتيجة عملية مراقبة استمرت سنوات.

وأفاد موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، أن حساب (أوبن هاندس) نشر، الأربعاء، مقطع فيديو يتضمن صورًا لمنزل برنياع ومستندات ضريبية وإيصالات تذاكر طائرة وصورًا شخصية.

ويبدأ مقطع الفيديو -وفق الموقع- بعرض تقديمي مع نص باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص مجهولين قالوا إنهم من المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح الحساب أن المعلومات المنشورة هي نتيجة لعملية مراقبة برنياع التي بدأت في 2014، وأرفق الفيديو برسالة كتب فيها “لدينا هدية صغيرة للموساد، مع الود لدافيد، عيد بوريم سعيد”، في إشارة إلى العيد الديني اليهودي الذي بدأ الأربعاء.

ونشر الحساب مع الفيديو آية من القرآن الكريم باللغة العربية {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}.

وفي بيان نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، قال مكتب رئيس الوزراء إن “المعلومات المعنية قديمة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية -وفق الموقع البريطاني- إلى أنه “ربما تم الحصول على هذه المعلومات عبر اختراق إيراني، في الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل منذ سنوات”.

وأفاد (ميدل إيست آي) بأن “وكالة الحماية الإلكترونية الإسرائيلية أعلنت حالة الطوارئ، يوم الاثنين، بعد هجوم مشتبه به جعل المواقع الحكومية غير متاحة”.

وقالت المديرية الوطنية للأمن السيبراني على تويتر إن “مواقع وزارات الداخلية والصحة والعدل والعمل الاجتماعي وكذلك مكتب رئيس الوزراء خرجت من الخدمة”.

עדכון: בשעות האחרונות זוהתה מתקפת מניעת שירות (DDoS) על ספקית תקשורת אשר כתוצאה ממנה, נמנעה לזמן קצר הגישה למספר אתרים, ביניהם אתרי ממשלה. נכון לשעה זו כלל האתרים שבו לפעילות. @Israelgov — Cyber Israel (@Israel_Cyber) March 14, 2022

ونقلت (تايمز أوف إسرائيل) عن مصادر إعلامية عبرية أنه “تم اختراق هاتف قديم خاص بزوجة بارنياع”، مدعية أنه “لا توجد عليه معلومات حساسة يمكن أن تضر بأمن الدولة”.

وردّ حساب (أوبن هاندس) على هذه الادعاءات بالقول “هل يمكن العثور على فواتير ورواتب مدير الموساد على الهاتف القديم لزوجته؟”، مضيفا “هل أنت متأكد من أن التسريب من الهاتف القديم لزوجتك؟”.