حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ24 لحظة بلحظة (بث مباشر)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية لإنهاء الحرب، في ظل حديث عن تقدم المفاوضات بين الجانبين، مع دخول الحرب يومها الـ24.

وقالت قيادة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، مؤكدة مقتل جنرال روسي كبير في المعارك، وأشارت إلى أن القوات الروسية حرمت أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف عقب سيطرتها على ميناء مدينة ماريوبول جنوبي البلاد.

وأظهرت صور التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن القوات الروسية تحفر خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتها، مما يشير إلى أن موسكو تعتزم إطالة أمد الحرب، في حين قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.

يمكنكم متابعة أبرز تطورات اليوم الـ23 من هنا:

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 46 دقيقة وزارة الدفاع الروسية:

تدمير مراكز استطلاع لاسلكي تابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا.

تدمير مستودع صورايخ أوكراني بمنطقة إيفانو فرانكيفسك بصواريخ أسرع من الصوت.

تدمير 69 منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

تدمير 3 منظومات للدفاع الجوي من طراز أس 300 تابعة للقوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

تدمير 196مسيرة أوكرانية و1430دبابة ومدرعة منذ انطلاق العملية العسكرية.

منذ ساعة المدعي العام الأوكراني: مقتل 112 طفلا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

منذ ساعة رئيس مجلس الدوما الروسي: إذا كان الغرب يريد السلام فليرسل إلى أوكرانيا المساعدات الإنسانية بدلا من السلاح.

منذ ساعة نوفوستي عن الخارجية الروسية:

إعلان الاتحاد الأوربي حربا مالية واقتصادية علينا سيتسبب في عواقب لا يمكن تداركها.

موسكو تجهز ردا على عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي غير الشرعية.

روسيا لم يسبق لها أن استخدمت الطاقة أداة للضغط وشركاتها تواصل التزامها بالإمدادات لأوربا.

"يمكنهم العودة تجديفا".. يخت ملياردير روسي عالق في ميناء نرويجي بعد رفض الشركات المحلية تزويده بالوقود#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/xZb6EJO53g — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 18, 2022

منذ ساعة انفصاليو دونيتسك: سيطرنا على مدينة مارينكا غربي الإقليم بعد استهداف القوات الأوكرانية بضربات دقيقة.

منذ ساعة سلطات لوهانسك الأوكرانية: الاتفاق على فتح ممر إنساني اليوم بعد التوافق بهذا الشأن.

منذ ساعة انفصاليو لوهانسك: مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين بقصف لقوات الأمن الأوكرانية على منطقة إرمينو.

منذ ساعة وزارة الدفاع البريطانية:

الكرملين فشل في تحقيق أهدافه الأساسية في غزو أوكرانيا وفوجِئ بضراوة المقاومة.

روسيا تضطر إلى تغيير نهجها العملياتي وتتبع الآن استراتيجية الاستنزاف.

الاستهداف الروسي العشوائي سيؤدي إلى زيادة الخسائر بين المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

منذ ساعتين وزيرة الخارجية البريطانية لصحيفة تايمز:

بوتين يفشل في أوكرانيا ويتجه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتطرفة.

أي مفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تكون مبنية على انسحاب القوات الروسية.

العقوبات المفروضة على النخبة الثرية في روسيا لن تُرفَع أبدا.

Від початку війни місто-герой Чернігів мужньо відстоює свою свободу!

Російські окупанти продовжують воювати проти мирного населення – жінок та дітей.

Загарбники скидають некеровані авіабомби з метою нищення виключно здебільшого цивільної інфраструктури. Переможемо! Відбудуємо! pic.twitter.com/S5MzmBwCgC — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2022

منذ 3 ساعات وكالة نوفوستي الروسية: الجيش الأوكراني فجّر جسر دونيتسك-ماريوبول دون تحذير المدنيين مما أضرّ بمنازلهم.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الأوكراني: ناقشت في اتصال مع بلينكن جهود وضع حدّ للحرب العدوانية الروسية الوحشية على أوكرانيا.

منذ 3 ساعات الإدارة العسكرية في لوهانسك الأوكرانية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 بقصف روسي على سيفيرودونتسك وروبيزني أمس.

منذ 3 ساعات قيادة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف.

القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف.

القوات الروسية حرمت أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف.

روسيا أطلقت اليوم 14 صاروخا ونفذت أكثر من 40 غارة على مناطق مختلفة.

دمرنا مقاتلتين و3 مسيرات روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

مقتل قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية للقوات الروسية الفريق آندريه موردفيتشيف.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية: دويّ صفارات الإنذار في كييف وزيتومير وتشيرنيهيف صباح اليوم.

منذ ساعتين أ.ب. عن مسؤول عسكري أمريكي:

القوات الروسية أطلقت أكثر من 1080 صاروخا منذ بداية الحرب.

القوات الروسية لا تزال متوقفة إلى حد كبير في جميع أنحاء أوكرانيا.

روسيا تحتفظ بنحو 90% من القوة القتالية التي حشدتها حول أوكرانيا في بداية الحرب.

المجال الجوي فوق أوكرانيا لا يزال محل نزاع.

سلاح الجو الأوكراني يواصل تسيير الطائرات واستخدام الدفاع الجوي والصاروخي.

منذ ساعتين إندبندنت عن مسؤولين أوكرانيين:

عدد القتلى في ماريوبول تجاوز 2500 شخص.

العديد من القتلى في ماريوبول لم يتم إحصاؤهم بسبب القصف الروسي المتواصل.

منذ ساعتين شركة ماكسار للأقمار الصناعية تنشر صورا تظهر استخدام القوات الروسية الخنادق لإخفاء آلياتها العسكرية قرب كييف.

منذ ساعتين رويترز: وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إنها فقدت الوصول لبحر آزوف مؤقتا بعد سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول.

منذ ساعتين نيويورك تايمز عن دبلوماسي بريطاني: أرسلنا أكثر من 4200 صاروخ قصير المدى مضاد للدبابات للقوات الأوكرانية.

منذ ساعتين وزير الدفاع الأمريكي لـCNN:

بايدن كان واضحا للغاية في قوله إن القوات الأمريكية لن تنخرط في صراع ضد روسيا في أوكرانيا.

فرض منطقة حظر طيران سيحتم علينا الانخراط في مواجهة مع الطائرات الروسية.

لا أحد يريد رؤية صراع بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك لن يكون جيدا للعالم.

أهم شيء حاليا هو التأكد من أننا نقوم بكل ما في وسعنا من أجل دعم أوكرانيا.

تركيزنا منصب على التأكد من القيام بكل شيء ممكن من أجل الدفاع عن الناتو.

نشرنا قوات في دول الجناح الشرقي للناتو لطمأنة الحلفاء.

لا نرى أيّ أدلة على الاستعمال الجيد للمعلومات الاستخباراتية التكتيكية من قبل القوات الروسية.

لا نرى كذلك أيّ أدلة على الدمج بين القدرات الجوية والبحرية من قبل القوات الروسية.

القوات الروسية عانت من مشاكل لوجستية ورأينا عددا من الأخطاء التي ارتكبتها.

القوات الروسية لم تتقدم بالشكل الذي كانت تريده وكانت تتصور أنها ستتحرك بسرعة وتستولي على كييف.

سنواصل التركيز على القيام بالأشياء التي نعلم أنها تحدث فرقا في هذه المعركة.

سنواصل التركيز على توفير أنظمة مضادة للطائرات وتوظيف المسيّرات وغيرها.

الولايات المتحدة لا تعترض على تقديم الدول الأخرى للمساعدات إلى أوكرانيا.

نأمل ألا تدعم الصين هذا العمل الشنيع الذي ارتكبه بوتين في أوكرانيا.

نأمل أن تعترف الصين بالحاجة إلى احترام السيادة ولكن من الصعب توقع ما ستفعله بيجين.

كنا واضحين في أن دعم الصين لبوتين سيكون خيارا سيئا.

سيكون هناك رد سلبي من المجتمع الدولي إذا استعمل بوتين الأسلحة الكيميائية.

بإمكان بوتين إنهاء الحرب الآن كما أن لديه فرصا من أجل خفض التصعيد ولكنه لا يفعل ذلك.

لا أحد يريد رؤية استعمال للسلاح النووي وأيّ نوع من الكلام المفرط بشأن الأسلحة النووية ليس مفيدا.

منذ ساعتين رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية لـCNN:

قوات روسية اعتقلتني مدة 6 أيام وطلبت مني تقديم الدعم لموسكو.

هناك نقص في المواد الغذائية والوقود والمعدات الطبية بالمدينة.

الجيش الروسي يحكم سيطرته على المدينة بشكل كامل.

منذ ساعتين الرئيس الأوكراني:

أصدرت قرارا بتقديم الدعم الحكومي للعائلات التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها.

اليوم كان هناك الكثير من القصف الجوي والبري وكانت هناك إصابات حرجة بين المدنيين.

قواتنا تمكنت من إيقاف قوات العدو والقصف الروسي طال المدارس والمستشفيات والكنائس.

لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحلول السلمية والتفاوض من أجل حلول عادلة.