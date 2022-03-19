توابع العقوبات.. إدراج مئات الطائرات الروسية على قائمة سوداء والهند تدافع عن شراء النفط من موسكو

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مئات الطائرات الروسية على قائمة سوداء، بما فيها طائرة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، وطائرات بوينغ لشركة “إيروفلوت” انتهكت مؤخرًا العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وحظرت الولايات المتحدة دخول الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة -أو المؤلّفة من 25% على الأقل من قطع أمريكية الصنع- إلى روسيا من دون إذن محدد.

وأشارت الوزارة في بيان ضمّ القائمة السوداء إلى أن “منذ 2 مارس/آذار الجاري، بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور، حددت الوزارة عددًا من الرحلات التجارية والخاصة من دول العالم الثالث إلى روسيا، وجميعها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو مؤجرة لروسيا أو لمواطنين روس”.

ولم تعد هذه الطائرات قادرة على التزوّد بالوقود والصيانة أو توفير قطع الغيار أو الخدمات.

ولفتت إلى أنه “من خلال منع هذه الطائرات من الاستفادة من أي خدمة -بما فيها من الخارج مثلًا- فإن أي رحلة دولية من روسيا على هذه الطائرات يمكن أن تؤدي إلى تجميدها”.

وتضمّ القائمة طائرات تابعة لـ”إيروفلوت” و”إيربريدج كارغو” و”يوت إير” و”نوردويند” و”أزور إير” و”أفياستار”، فضلًا عن طائرة “غولفستريم جي-650” الخاصة لأبراموفيتش.

وقالت وزيرة التجارة جينا رايموندو “ننشر هذه القائمة لنحذّر العالم من أننا لن نسمح للشركات وللأثرياء الروس والبيلاروس بالسفر والإفلات من العقاب عبر انتهاك قوانيننا”.

الهند تدافع عن شراء النفط الروسي

في شأن آخر، دافع مسؤولون في الحكومة الهندية، الجمعة، عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوربية تواصل شراء المحروقات من موسكو، وأن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.

وفي الأيام الأخيرة، اشترت مصافي النفط الهندية ملايين عدة من براميل النفط الروسي بسعر مخفض، وفق تقارير صحفية.

ووضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصًا، تجنبًا لإجراء التبادلات بالدولار الأمريكي، حسب صحف محلية.

وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية وكالة (فرانس برس)، أمس الجمعة، أن الهند تستورد ما يقرب من 85% من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل النفط الروسي سوى حصة “هامشية” تقل عن 1%.

وكان البيت الأبيض قال، الأسبوع الماضي، لا يبدو أن شراء الهند للنفط يشكل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية.

ارتفاع تكاليف شحن الحبوب

تسببت الحرب الدائرة في أوكرانيا وموجة الجفاف التي تشهدها البرازيل حاليًا في تحوّل مستوردي المحاصيل في شتى أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.

وقالت بلومبرغ إن هذا التحوّل يعني أن تكاليف شحن الحبوب وفول الصويا عبر نهر المسيسيبي سترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 8 سنوات.

وأشارت بلومبرغ إلى توجّه الصين والمستوردين الآخرين إلى شراء كميات إضافية من فول الصويا بشكل أكبر من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام من الولايات المتحدة، وذلك بعد موجة الطقس الجاف التي اجتاحت البرازيل وأثرت سلبًا في الدولة الأكثر إنتاجًا لهذا المحصول.

وفي الوقت ذاته، ألحقت الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، أضرارًا بالموانئ على طول سواحل البحر الأسود، وتوقفت شحنات الذرة بدءًا من الشهر الماضي.