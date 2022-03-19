“تعاون نموذجي”.. بلينكن: نعمل مع دولة قطر لتحسين حياة الفلسطينيين وتلبية احتياجات الشعب الأفغاني (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، متانة وصلابة العلاقة والشراكة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة، معبّرًا عن ثقته بأن العلاقات ستنمو على نحو أكثر قوة في السنوات المقبلة.

وقال بلينكن في مقطع مصور نشره على تويتر بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين قطر والولايات المتحدة “قبل 50 عامًا من الآن، قدّم السفير الأمريكي وليام ستولتزفوس أوراق اعتماده لدى حكومة دولة قطر، مستهلًا بذلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، نمت العلاقات بين بلدينا بقوة وبوتيرة مطردة، لتمتد إلى المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، والتعاون بشأن التحديات الإقليمية، وتعميق العلاقات بين شعبي البلدين”.

وأضاف “استضافت دولة قطر القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية منذ 1996، حيث واصلت القوات القطرية والأمريكية التدرب سويًا، كما وفرت قطر المساعدة للأمريكيين بعد إعصاري كاترينا وهارفي، وأكثر من ذلك بكثير”.

وتابع بلينكن “لقد بنينا عبر شراكتنا علاقات اقتصادية عميقة تجاوز حجمها 200 مليار دولار في التجارة والاستثمار، بجانب علاقات طيبة في مجال التعليم، حيث قامت 6 جامعات أمريكية بفتح فروع لها في المدينة التعليمية بدولة قطر”.

بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات مع #قطر.. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن: العلاقة مع قطر خلال العقود الخمس الماضية جعلت حياة شعبينا وشعوب أخرى عديدة أكثر أمانا وازدهارا pic.twitter.com/Fijd6HoL4O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2022

وأردف “اليوم، بلدانا يعملان معًا على التحديات الإقليمية، مثل التصدي لتنظيم الدولة، والعمل على تحسين حياة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تحديات عالمية أخرى مثل مكافحة فيروس كورونا والأزمات المناخية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الأحداث التي شهدتها أفغانستان في الأشهر الأخيرة أسهمت في تعزيز وتقوية الشراكة الأمريكية-القطرية، موضحًا أن “قطر أدت دورًا حيويًا لا غنى عنه في نقل أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي ومقيمين دائمين شرعيين ومواطنين أفغان إلى الولايات المتحدة”.

وأشار بلينكن إلى أن قطر والولايات المتحدة تعملان معًا على “معالجة احتياجات إنسانية هائلة للشعب في أفغانستان”.

وتابع بالقول “لقد عبّرنا عن تقديرنا لهذا التعاون النموذجي من خلال تصنيف دولة قطر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت سابق من العام الجاري. وكما قال الرئيس جو بايدن، لقد كانت تلك خطوة طال انتظارها”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه على مدار الخمسين عامًا الماضية، أسهمت العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر في جعل “حياة القطريين والأمريكيين وآخرين كثيرين أكثر أمنًا وازدهارًا”، معبّرًا عن ثقته بأن العلاقة بين البلدين ستنمو على نحو أكثر قوة وصلابة في السنوات المقبلة.