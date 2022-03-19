دمّرت عشرات الأهداف.. التايمز: طائرات مسيّرة أوكرانية تهاجم القوات الروسية أثناء نومها

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن وحدة النخبة الأوكرانية للطائرات المسيّرة دمّرت عشرات “الأهداف ذات الأولوية” في الجيش الروسي أثناء نومها، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت أن وحدة الاستطلاع الجوي المتخصصة داخل القوات الأوكرانية هاجمت ودمرت الدبابات وشاحنات القيادة والمركبات التي تحمل معدات إلكترونية منذ بدء الحرب.

وقال قائد وحدة المسيّرات ياروسلاف هونشار “نضرب في الليل عندما ينام الروس”.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يبقى ثابتا في مكانه ولا يتحرك مع حلول الليل، بسبب الخوف من القصف الأوكراني الذي يجبرهم على إخفاء دباباتهم في القرى وبين المنازل. مع العلم أن المدفعية التقليدية لا تستهدف المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى القوافل الثابتة هي الأهداف الرئيسية للطائرات المسيّرة الأوكرانية، والتي تضم 50 فريقا من طياري المسيّرات الخبراء.

وتحدثت الصحيفة عن ميزة مهمة للطائرة دون طيار من طراز (أوكتوكوبتر)، حيث تتميز بالقدرة على العمل في الظلام. وقد عدّلت لإسقاط القنابل المضادة للدبابات واستخدام الكاميرات الحرارية.

ونقلت الصحيفة عن جندي من وحدة المسيّرات -رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية- قوله إنه “في الليل يصعب رؤية طائراتنا. نبحث عن الشاحنة الأكثر قيمة بين شاحنات القافلة ونحاول أن نصيبها بدقة”.

وأكد أنه بالإمكان فعل ذلك بشكل جيد مع أضرار جانبية قليلة للغاية، مشيرا إلى أنه “حتى في القرى يكون ذلك ممكنا، حيث يمكنك الاقتراب كثيرا في الليل”.

وبيّنت التايمز أن المسيّرات تنفذ نحو 300 مهمة يوميا للمساعدة في جمع المعلومات عبر نظام الاستخبارات المتقدم والذي يدعمه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحديد الأهداف ذات الأولوية العالية وتزويدها بالقنابل.

وقالت إن المسيّرات القتالية تعتمد على نظام أقمار صناعية آمن من (ستارلينك) تبرع به الملياردير الأمريكي وصاحب شركة سبيس إكس إيلون ماسك.

وأوضح الصحيفة أنه خلال الأسبوعين الماضيين كان المؤيدون من جميع أنحاء أوربا، يرسلون قطع غيار للمسيّرات ومعدات أخرى.

وأشارت إلى أن المتخصصين في المسيّرات بنوا نظام استخبارات وفقا لمعايير الناتو، يستطيع مراقبة تحركات الجيش الروسي وتنسيق الهجمات الجوية الدقيقة ضد مواقعهم.