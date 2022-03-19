بوتين قال إنها “لا تُقهر”.. روسيا استخدمت صواريخ أسرع من الصوت في غرب أوكرانيا (فيديو)

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنها دمرت مستودعًا كبيرًا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة (إيفانو فرانكيفسك) الأوكرانية باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية، عن وزارة الدفاع، أنها دمرت أيضًا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي.

صواريخ كينجال

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استخدمت أمس الجمعة صواريخ (كينجال) الأسرع من الصوت، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا.

وتفيد موسكو بأن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.





وذكرت وكالة (ريا نوفوستي) الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذا الصاروخ في النزاع بأوكرانيا.

وتنتمي صواريخ (كينجال) البالستية فرط الصوتية وصواريخ كروز من نوع (زيركون) لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا ويقول عنها بوتين إنها “لا تقهر”.

وأجريت تجارب ناجحة على صواريخ كينجال وتعني (الخنجر بالروسية) عام 2018، وأصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر حسب وزارة الدفاع الروسية.

وتجهز طائرات حربية من طراز (ميغ-31) بمثل هذه الصواريخ، التي طورتها روسيا “لتمتلك أسلحة قادرة على الإفلات من أنظمة الدفاعات الجوية مثل الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في أوربا”.





وفي الشأن نفسه حصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية، وقالت إنها لاستهداف آليات عسكرية أوكرانية ولم تحدد موقعها.

كما نشرت السلطات الأوكرانية، مقطع فيديو، قالت إنه لآثار الدمار في بلدة كرمينا السكنية من قبل القوات الروسية.