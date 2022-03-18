قتلى وجرحى تحت الأنقاض.. الجزيرة مباشر ترصد آثار القصف الروسي لحي بودلسكي في كييف (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر آثار القصف الروسي، اليوم الجمعة، لحي بودلسكي وسط العاصمة الأوكرانية كييف، والذي أودى بحياة مدني واحد على الأقل.

وقال موفد الجزيرة مباشر إلى كييف إن مدنيًا واحدًا قُتل، الجمعة، في بودلسكي وأصيب العشرات جراء القصف الروسي.

ودمّر القصف مجمعًا سكنيًا كبيرًا، بما في ذلك مدرسة وروضة أطفال، وكثّفت السلطات المحلية جهودها لاستخراج الأحياء من تحت الأنقاض، وتمكّنت من إنقاذ 19 شخصًا، بينهم 4 أطفال.

وقال السكان لمراسل الجزيرة إن القصف بدأ في تمام الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويتواصل القصف لليوم الخامس على الأحياء السكنية بالعاصمة الأوكرانية، وأصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا بـ”صواريخ” روسية، صباح الجمعة، حسب رئيس بلدية المدينة.

وفي السياق، قالت سلطات كييف إن القصف الروسي لمسرح الدراما في ماريوبول، الأربعاء، أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح خطيرة، دون أن يسفر عن قتلى، حسبما قال مجلس البلدية في أول حصيلة لهذا القصف، اليوم الجمعة.

وقال مجلس بلدية ماريوبول عبر تلغرام “بحسب معلومات أولية، لا قتلى. لكن هناك معلومات عن شخص إصابته خطرة”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه 130 شخصا جرى إنقاذهم إثر القصف على مسرح في ماريوبول، فيما لا يزال “مئات” عالقين فيه، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن الجيش الروسي وحلفاءه يقاتلون الآن في وسط مدينة ماريوبول، الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.

واتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، السلطات الأوكرانية بـ”المماطلة” في المفاوضات، مضيفًا أن موسكو مستعدة للبحث عن حلول وذلك خلال اتصال أجراه مع المستشار الألماني أولاف شولتس.