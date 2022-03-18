قبل انقطاع البث فجأة.. بوتين: عملياتنا العسكرية في دونباس لحماية السكان من الإبادة الجماعية (فيديو)

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة بالعاصمة موسكو احتفالا بذكرى ضم شبه جزيرة القرم أمام عشرات آلاف الاشخاص في أحد الملاعب، قبل أن يختفي فجأة لمدة 15 دقيقة ثم عودته مرة أخرى.

وقال بوتين “عززنا من توفير الغاز والطاقة، فضلًا عن شق الطرق وبنينا الجسور، وانتشلنا شبه جزيرة القرم وأهلها من مأساتهم وعملنا على تحسين أوضاعهم”.

وتابع “كانت شبه الجزيرة تحت حماية دولة أخرى لم تقدم لها شيئًا، نحن نعلم ما يجب أن نقوم به في المستقبل، والأهداف والدوافع التي نتحرك في إطارها”.

بوتين: انتشلنا "القرم" وأهلها وحسنّا الأوضاع فيها.. وهدفنا في دونباس حماية السكان من الإبادة الجماعية #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/f18WGbvOFd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2022

ومن وجهة نظر موسكو، أصبحت شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا قبل ثماني سنوات بالضبط، منذ 18 مارس/آذار 2014، إلا أن هذا الأمر غير معترف به دوليا.

وجدّد الرئيس الروسي في حديثه الإشارة إلى من أطلق عليهم “النازيين الجدد”، مشيرًا إلى أن أهالي دونباس لا يتفقون مع حكومة كييف، وأن عملية سياسية تجري بمصاحبة عملية عسكرية استهدفت أهالي دونباس بشكل منهجي بما يصل إلى مرحلة “الإبادة الجماعية”، على حد وصفه.

وذكر الكرملين في بيان، اليوم الجمعة، أن العديد من الضحايا سقطوا خلال قصف أحياء سكنية في مدينتي دونتسيك وماكيفكا، مضيفًا أن “هذه الجرائم تجاهلها الغرب”.

وألقى بوتين الخطاب ضمن عرض موسيقي كبير بمناسبة ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

واختفى الرئيس الروسي فجأة عن الشاشات في خلال إلقاء خطابه وبرر الكرملين الحادثة بأنها ناجمة عن عطل تقني، إذ بدأت قناة (روسيا 24) الروسية الرسمية فجأة عرض مشاهد أخرى من الحدث نفسه وخطابات رسمية وأغانٍ شعبية.

وبعد 15 دقيقة، استأنف التلفزيون بثّ خطاب الرئيس الروسي لكن متأخرًا، وأشاد بوتين خلال حديثه بما أسماه “بطولة الجنود الروس” المقاتلين في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد ذلك إلى وكالات الأنباء الروسية أن البث انقطع بسبب “عطل تقني في خادم”.

وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الرابع، منذ إطلاق بوتين ما أسماها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا بهدف منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولنزع سلاحها، وقوبلت تحركات بوتين بجملة من العقوبات الغربية التي طالت بوتين نفسه.