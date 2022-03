استهداف مصنع للطائرات.. فيديوهات تظهر دمارا كبيرا جراء القصف الروسي على مدن أوكرانية وأوضاع حرجة في ماريوبول (شاهد)

مع دخول الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا يومه الـ23، أظهرت مقاطع فيديوآثار القصف الروسي للعاصمة كييف ومدن أخرى.

وتظهر الفيديوهات دمار عمارات بأكملها وحرق أخرى، حتى أصبحت البلدة ركامًا وحطامًا.

وخلت المناطق المصوَّرة من الناس وأصبحت أشبه بمدن أشباح بعد القصف الروسي.

ورصدت الكاميرات قصفًا عنيفًا طال مصنعًا في ماريوبول، إحدى أكثر المدن تضررًا جراء الحرب الدائرة.

وقال رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي -عبر صفحته على فيسبوك- إن “صواريخ عدة أصابت مصنعا لتصليح الطائرات، دُمّر المبنى بالقذائف”، موضحًا أن “المصنع توقف عن العمل قبل ذلك ولهذا السبب لم يسقط ضحايا حاليًا”.

وذكر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية أن سحبًا كثيفة من الدخان تصاعدت في منطقة المطار، صباح الجمعة.

Not a good morning, air strikes hit Lviv, Kyiv, Kharkiv.

At least one person reported dead in Kyiv after debris from an intercepted rocket hits apartment building. In Lviv an aircraft repair factory is destroyed.

Video from Lviv.pic.twitter.com/pSVPW7A0ko

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) March 18, 2022