رئيسة المفوضية الأوربية تعلن بدء مسار ضم أوكرانيا للاتحاد الأوربي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أن مسار ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي “قد بدأ”.

وغردت على حسابها الرسمي على تويتر “طمأنت الرئيس الأوكراني بأن دعم الاتحاد الأوربي سيكون بلا هوادة” مؤكدة أن خطوات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوربي ” قد بدأ مسارها الفعلي”.

I assured President @ZelenskyyUa of the EU’s unabated support.



Ukraine’s European path has now begun.



Times like these require the vision, steadfastness and stamina to take one difficult step after the next.



The @EU_Commission will move ahead on this path. pic.twitter.com/Yn4JVXzSAG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022