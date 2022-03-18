المفاوضات الروسية الأوكرانية.. موسكو: قطعنا نصف الطريق.. وكييف: موقفنا لم يتغير

نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء عن فلاديمير ميدينسكي -رئيس وفد التفاوض الروسي- قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو وكييف “قطعتا نصف الطريق” إلى اتفاق بشأن قضية نزع أسلحة أوكرانيا، وإن وجهات نظر الجانبين متفقة في الأغلب على حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ونقلت (إنترفاكس) عن ميدينسكي قوله إن فريقيْ المفاوضات يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ويناقشان الفروق الدقيقة المتعلقة بالضمانات الأمنية التي توجب على أوكرانيا ألا تحاول مرة أخرى الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وأشار في الوقت نفسه إلى وجود اختلافات حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا، ورفض ميدينسكي الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مما دار في المحادثات.

في حين، قال ميخايلو بودولياك المفاوض الأوكراني في المحادثات مع روسيا ومستشار الرئاسة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن موقف بلاده لم يتغير، وإنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

وغرّد بودولياك عبر تويتر “تصريحات الجانب الروسي ليست سوى المواقف التي يطلبونها. كل التصريحات تستهدف -شأنها شأن أشياء أخرى- إثارة التوتر في الإعلام. مواقفنا لم تتغير، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية بصيغ محددة”.

ودفعت روسيا بعشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، ضمن محاولة للحد من القدرات العسكرية لجارتها الغربية، واجتثاث من تصفهم موسكو بأنهم “قوميون خطيرون” في أوكرانيا.