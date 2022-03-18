سياسة|لبنان

القبض على زوجين باعا طفلتهما الحديثة الولادة بالتقسيط

(الفرنسية)
18/3/2022

أعلنت السلطات اللبنانية القبض على زوجين سوريين اتفقا على بيع طفلتهما الحديثة الولادة بالقسيط في قضاء بعلبك شرقي البلاد.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إن معلومات توفرت لديها حول قيام أشخاص ببيع طفلة حديثة الولادة وُلِدَت في أحد المستشفيات بالبقاع، وإنه تم توقيفهم.

وأفاد البيان أن التحقيقات مع الموقوفين كشفت أن زوجين سوريين حاولا بيع طفلتهما إلى مواطن لبناني بواسطة شخصين يحملان الجنسية السورية.

وأوضح البيان أن عملية البيع تمت مقابل مبلغ قدره 7 ملايين ليرة دفعة مقدمة، وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى البالغة 20 مليون ليرة، إضافة إلى 5 ملايين ليرة عند استلام المولودة (أي بمبلغ إجمالي يساوي 1500 دولار).

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف الأشخاص الخمسة (4 سوريين ولبناني واحد) وإيداع الطفلة الحديثة الولادة في إحدى جمعيات رعاية الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام