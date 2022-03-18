القبض على زوجين باعا طفلتهما الحديثة الولادة بالتقسيط

أعلنت السلطات اللبنانية القبض على زوجين سوريين اتفقا على بيع طفلتهما الحديثة الولادة بالقسيط في قضاء بعلبك شرقي البلاد.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إن معلومات توفرت لديها حول قيام أشخاص ببيع طفلة حديثة الولادة وُلِدَت في أحد المستشفيات بالبقاع، وإنه تم توقيفهم.

أقدما على بيع طفلتهما حديثة الولادة، فأوقفتهما فصيلة يعلبك والمشتركين معهما — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 17, 2022

وأفاد البيان أن التحقيقات مع الموقوفين كشفت أن زوجين سوريين حاولا بيع طفلتهما إلى مواطن لبناني بواسطة شخصين يحملان الجنسية السورية.

وأوضح البيان أن عملية البيع تمت مقابل مبلغ قدره 7 ملايين ليرة دفعة مقدمة، وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى البالغة 20 مليون ليرة، إضافة إلى 5 ملايين ليرة عند استلام المولودة (أي بمبلغ إجمالي يساوي 1500 دولار).

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف الأشخاص الخمسة (4 سوريين ولبناني واحد) وإيداع الطفلة الحديثة الولادة في إحدى جمعيات رعاية الأطفال.