مظاهرات في الهند وإغلاق متاجر احتجاجا على تأييد حظر الحجاب (فيديو)

شهدت مناطق مختلفة في الهند احتجاجات ضد قرار المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا، الثلاثاء الماضي، حظر ارتداء الحجاب في المدارس.

ونظّمت طالبات مسلمات في الولاية وقفةً احتجاجية معبرين عن رفضهم لدخول الفصول الدراسية وحضور الامتحانات دون ارتداء الحجاب.

كما أغلقت متاجر عدة في الولاية أبوابها احتجاجًا على القرار.

وفي السياق، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالوا إنه يظهر تعرّض طالب مسلم للضرب من معلمته لارتدائه “طاقية”.

"نحن ندعم الحجاب".. إغلاق متاجر ومظاهرات في الهند رفضًا لقرار بتأييد حظر الحجاب #الهند pic.twitter.com/w2rycFJ9Qu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2022

وأعرب وزراء اتحاديون بارزون من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم عن دعمهم وترحيبهم بقرار المحكمة العليا في كارناتاكا بتأييد قرار الولاية الشهر الماضي حظر الحجاب في الفصول الدراسية.

وقال ريشي تريفيدي رئيس جماعة (أخيل بهارات هيندو ماهاسابها) القومية الهندوسية “نحن أمة هندوسية ولا نريد أن نرى أي نوع من الزي الديني في المؤسسات التعليمية في البلاد”.

وأضاف أنهم يرغبون في أن “يتبعه أحكام مماثلة في أنحاء البلاد”.

وطالب زعماء جماعة تابعة لمنظمة تدعم الحزب الحاكم بفرض حظر على الحجاب في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إنهم سيرسلون قريبًا الطلب ذاته لأكثر ولايات البلاد اكتظاظًا بالسكان وهي أوتار براديش.

وبهاراتيا جاناتا هو الحزب الحاكم في الولايتين أيضًا كما هو في الولاية التي صدر فيها حكم الحظر.

وأثار الحظر الذي فرضته ولاية كارناتاكا الشهر الماضي احتجاجات من جانب المسلمين واحتجاجات مناوئة من الهندوس.

ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13% تقريبًا من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.