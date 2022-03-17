خبير للجزيرة مباشر: أوربا لن تستقبل ملايين الأوكرانيين وهناك اتصالات مع تركيا لتكرار تجربة لجوء السوريين (فيديو)

جزم الخبير في الشؤون السياسية والأمنية الأوربية منذر النمري بأن أوربا لن تستطيع في الوضع المادي المتردي الحالي بسبب الجائحة، استقبال الملايين من اللاجئين الأوكرانيين.

وقال ضيف برنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن “الأوربيين عاجزون عن تقديم خطة لاستيعاب كل اللاجئين المتوقع خروجهم من أوكرانيا”.

وأفاد النمري أن “الأعداد التي يتم الترويج لها ليست صحيحة بالكامل، إذ خرج عدد كبير من الأوكرانيين قبل الحرب ووصلوا إلى عواصم ودول أوربية دون تسجيلهم من طرف سلطات بلادهم”.

وقال النمري إن عددًا لا بأس به من الأوكرانيين، يقدر بعشرات الآلاف، نزحوا إلى موسكو.

وأفاد أن تنسيقًا حدث مع الاتحاد الأوربي لتطبيق خطة استقبال وإيواء اللاجئين في دولِه، مشددا على أن ذلك لن يكون كافيًا لاستقبال الملايين.

وأبرز ضيف المسائية أن اتصالات غير رسمية تجري بين الاتحاد الأوربي وتركيا، لجعلها تستقبل اللاجئين الأوكرانيين وتكرر تجربة اللجوء السوري بعد الحرب على سوريا.

وزادت أعداد اللاجئين الأوكرانيين إلى دول الجوار، مع دخول الحرب الروسية على بلادهم أسبوعها الثالث.

واستقبلت العاصمة الألمانية ما يزيد على 7 آلاف و500 لاجئ أوكراني في حين وصل عددهم في بولندا، وهي الأقرب لأوكرانيا، إلى مليون و400 ألف.

وتدفقت آلاف العائلات الأوكرانية إلى رومانيا عبر معبر (سيرت)، وأجبرت الأزمة بريطانيا على قبول آلاف اللاجئين.

وذهبت الحكومة البريطانية إلى حد وضع مكافأة قيمتها 400 دولار شهريا لكل بريطاني يستقبل لاجئا من أوكرانيا، ووصلت طلبات المواطنين في الأيام الأولى إلى 100 ألف.

وأفادت الوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 3 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية على بلادهم في 24 فبراير/ شباط.

وقالت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال (يونسيف) إن نصف اللاجئين من الأطفال والقاصرين دون سن الرشد، وأفادت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بأن مليون و800 ألف لاجئ نزحوا إلى بولندا.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة أن هذه هي أكبر موجة لاجئين أوربيين منذ الحرب العالمية الثانية.