حياة من رحم الحرب.. تزايد عقود الزواج في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي (فيديو)

قالت وزارة العدل الأوكرانية، إن عدد عقود الزواج في البلاد بلغ 10 آلاف و683، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن “الحرب في البلاد مستمرة، لكن الحياة لا تتوقف”.

وأضافت أن 10 آلاف و767 طفلًا ولِدوا في أوكرانيا منذ بدء العملية 24 فبراير/شباط الماضي، وهو اليوم الذي شنّت فيه روسيا هجومها العسكري على البلاد.

وقالت إن العمال في أوكرانيا “يواصلون العمل من أجلكم، حتى في ظروف الحرب”.

حياة من رحم الحرب … تزايد عقود الزواج في أوكرانيا منذ بداية الحرب#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/HcUwI0B1jr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2022

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.